Entrará a la política

El actor Alfredo Adame aprovechará que está vigente tanto en radio como en televisión gracias a que es la imagen de un conglomerado de productos, para volverse a involucrar en la política y postularse a un puesto de representación popular en 2021.

"Cuando me vetaron en la televisora de San Ángel y en otras cadenas televisivas, me fui a la carrera política y me fue muy bien, me demostré a mí mismo que hasta en la política la hago", declaró el también empresario.

Refirió que en 2018, cuando contendió en la Ciudad de México por la alcaldía de Tlalpan, "la gente estaba plenamente convencida de que quería que yo fuera su alcalde, pero desgraciadamente la compra de votos y todo ese rollo, pues ya no me dejó llegar. Pero en 2021 me voy a volver a lanzar".

Adame presumió que siempre le va bien en todo lo que emprende, y prueba de ello es que en este momento tiene un contrato con una empresa de productos de laboratorio de origen suizo, como suplementos, antioxidantes y métodos no invasivos de rejuvenecimiento, con los cuales además de tener un gran número de menciones comerciales en los medios de comunicación, gana muy bien.

"Es muy bien pagado. Hay que tomar en cuenta esto, en este país nadie ha vendido más que yo, yo soy el modelo a nivel mundial que más comerciales ha tenido al aire. Tengo un Récord Guinness por esto. Toda la vida he sido rentable. Yo empecé con los comerciales de televisión ocho años antes de entrar a Televisa. Aquí en México llegué a tener 12 comerciales al aire en un mismo día, me podías ver en 12 comerciales diferentes y en un mismo cambio me podías ver en tres comerciales diferentes".

Recordó que cuando participó en un anuncio de televisión de trusas, "nos querían colgar las ´damas de la vela perpetua´. Don Emilio Azcárraga tuvo un problema enorme por eso, y aunque se moría de la risa, sí fue un gran problema. Después, cuando Daniela Romo y yo hicimos el video de ´Explórame´, causó revuelo porque obviamente salíamos en ropa interior, y casi, casi, desnudos y con actitudes muy sugestivas, entonces otra vez don Emilio tuvo problemas, porque en esa época era un tema tabú".

Esto indica, agregó, que "soy una marca, sigo siendo rentable. Nadie en la televisora de San Ángel, ni en México, ha vendido la cantidad de productos que yo, todo lo he comercializado, ya fuera en comercial, ya fuera en integración de producto, en mención comercial o en lo que sea. Cuando estaba en la televisora, ganaba más afuera que adentro".