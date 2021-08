Entran todos a ´la polla´

"Yo ya no me arriesgo a eso, soy ciudadano americano, nacido en Corpus Christie, pero si intento regresar a EU, tengo los ojos de la policía encima, así que ahora todo lo arreglo desde acá", señala.

Noticia Relacionada Contagios a la baja

Tres mil dólares son poco más de 60 mil pesos ¿no?, pregunta el reportero.

"Sí, pero trabajamos sin riesgos, no te creas que ese dinero es para mí, de esos tres mil, a mí me quedan como 500 dólares, otros 500 para quien los traslada a Reynosa, otros 500 para los cárteles del narco que cobran su cuota, otros 500 para quien los cruza el río, 500 para que agentes fronterizos se hagan de la vista gorda y 500 para el contacto que nos pone de acuerdo a todos, así funciona esto".

¿Y cómo los pasan si la vigilancia es extrema?

- "Parece que no sabes que en todos lados hay corrupción... algunos agentes avisan el momento en que el cruce es seguro y nadie vio, nadie supo nada. A los que agarran son quienes se avientan por su cuenta, con nosotros no hay riesgos, puedes irte caminando por toda la playa de Matamoros hasta llegar a Port Isabel, pero son días de camino y estás en riesgo de que cualquiera te quite lo poco que traes; con nosotros eso no pasa, por eso cobramos esa cantidad, pero te aseguramos que si sales de Monterrey por la tarde, por ejemplo, para media noche ya estás en McAllen".

BORDER PATROL

"Estos traficantes despiadados y codiciosos continúan poniendo en peligro la vida de los indocumentados por dinero", dijo el agente jefe de patrulla Gregory K. Bovino.

"Hace poco rescatamos a una madre y sus dos hijos, así como otros dos hombres, estaban a punto de caer el muro fronterizo de 30 pies. Les imploro a quienes buscan contratar a estos contrabandistas que consideren los peligros extremos de cruzar la frontera ilegalmente hacia los Estados Unidos".

Los agentes determinaron que los dos niños, una niña de 2 años, un niño de 6 años y su madre de 32 años, eran todos indocumentados de Venezuela.

Los otros dos adultos, un hombre de 28 años y un hombre de 31, ambos indocumentados de Venezuela, no tenían ningún parentesco con la madre y dos hijos.

POR EL PUENTE

"Algunos se atreven a pasar por el Puente Reynosa-Hidalgo, evadiendo el primer punto de revisión que está en donde termina México y comienza EU, y ya de aquel lado, se entregan a la Border Patrol y ahora no es como antes, no los deportan inmediatamente, los llevan a centros de detención, por eso ahora siempre hay oficiales en ese punto, si traes visa de turista o no traes papeles, te regresan, digamos que dos de cada diez logran pasar y tuvieron suerte", dice Ricardo "N".

"Para ciudadanos o residentes americanos es un poco más fácil pasar por el cruce en auto, porque sólo presentan su identificación y a los pasajeros no se las piden, pero hay cámaras de seguridad por todas partes e identifican el vehículo donde viajaban antes de salir de él, entonces tampoco se quieren arriesgar a eso", agrega.

POSTURA TEXANA

Contra Biden

- El procurador de Texas, Ken Paxton, tomó acción legal contra la Administración Biden de nuevo por alentar la propagación del COVID-19 en la frontera al permitir a extranjeros indocumentados, potencialmente infectados con COVID-19, reunirse en un entorno de cuidado congregado.

- Esta acción se aparta de las propias reglas de la administración para un gran número de extranjeros indocumentados y crea una crisis innegable en nuestra frontera sur.

- "La Administración Biden ha amenazado la salud de los texanos sin justificación ni explicación de sus acciones. Al tiempo que abandona sus propios estándares, no ha logrado aplicar el apoyo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una ley federal antigua que requiere la detención de extranjeros que llegan a los Estados Unidos que podrían transmitir enfermedades de importancia para la salud pública.

- "La absoluta indiferencia del Presidente Biden a la crisis de salud pública en Texas al dar bienvenida y alentar reuniones masivas de extranjeros indocumentados es hipócrita y peligrosa. Este imprudente cambio de política sofoca la reapertura de la economía de Texas en un momento en que las empresas más lo necesitan y cuando nuestros hijos necesitan volver al aprendizaje en persona lo antes posible", dijo el Procurador Paxton.