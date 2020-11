Entran familias en fase de confianza

Tampico, Tam.- "Al principio de la pandemia no se creía en ella (Covid-19) porque o había casos, porque no había familiares enfermos, pero ahora hemos entrado a una fase más peligrosa en donde no le tenemos miedo y eso nos preocupa aún más que en la primera fase", dijo el Obispo de Tampico, José Armando Álvarez Cano al oficiar la misa dominical en la Catedral de Tampico.

Y es que explicó que en la primera fase había falta de confianza y desconocimiento sobre la presencia del virus y se desestimaba, "pero ahora que vimos que es cierto, que lo hemos vivido en todas partes, pues también hemos entrado en una confianza muy peligrosa que es difícil de contener".

Al hablar del Buen Fin que inicia, el religioso dijo que es importante que la gente no se desespere y haga sus compras con prudencia, preferentemente para tener sólo lo esencial, "para qué vamos a tener cosas nuevas si no vamos a poder estrenarlas ni en Navidad, ni en año nuevo"´.

Refiere que muchos andarán buscando cosas superfluas que no les podrá quitar el peligro de la muerte, "yo creo que ahorita es el Buen Fin, fue el Día de los Muertos, de San Judas Tadeo y la gente busca pretextos para salir y yo creo que eso es muy peligroso".

Dijo Álvarez Cano que la ciudadanía tiene que aprender a cuidarse, pues muchos pueden ser asintomáticos, pero el peligro lo tienen las familias, "tienen que hacer consciencia y no esperar a la muerte de un familiar para empezar a tomar medidas".

Señaló que ha conocido personas que no creían en la enfermedad, pero cuando se infectaron se les complicó su estado de salud e incluso murieron sus familiares.

Dijo que mientras permanece crítica la situación de la pandemia, no habrá celebraciones religiosas multitudinarias, pues para este próximo Día de la Virgen María, se espera que también se den las mañanitas virtuales.