Entran en vigor restricciones

Como parte de las medidas preventivas que ha implementado la Secretaría de Salud de Tamaulipas para aplanar la curva de contagios de Covid-19, este fin de semana supermercados, tiendas de conveniencia, entre otros negocios restringirán sus servicios en Reynosa, junto a otros siete municipios que tienen la mayor concentración de casos positivos.

Por primera vez desde que inició hace tres meses la pandemia SARS-CoV2, los centros comerciales de esta frontera van a cerrar por completo este sábado y domingo, asimismo lo harán la siguiente semana los días 11 y 12 de julio.

Adalberto Elizondo, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), comentó que el jueves el Dr. Óscar Villa Garza, comisionado Estatal de Coepris envió un listado de los negocios que se han convertido en no esenciales para estos días y no deben de abrir.

"No va a haber cierre de farmacias porque son 100% esenciales y la obtención de un medicamento no va a hacer impedido por ningún momento, quiero que eso quede claro en cuanto a los víveres se va a cerrar sábado y domingo las tiendas de auto descuento, lo que son los supermercados en cuanto al expendio de autodepósitos se contemplarán también según está tabla estarán cerrados", comentó Elizondo.

Debido a las nuevas medidas sanitarias del plan emergente para reducir los contagios de Coronavirus en los recientes días personas han acudido a los supermercados para abastecerse de diversos productos creando largas filas al momento de pagar.

"No entrar en ninguna manera en pánico porque esto no significa que hay un desabasto o que haya una situación de que no vaya a existir el abasto de víveres dentro de la ciudad más que todo es una medida para que todos estemos en nuestra casa", señaló.

Los operativos de Coepris se van extender en estos días para revisar que las empresas comerciales y otros establecimientos cumplan con lo establecido por las autoridades gubernamentales. Por el momento Reynosa se mantiene en el primer lugar de contagios en Tamaulipas situación que buscan que se reduzca al tener la menor cantidad de personas fuera de sus hogares.