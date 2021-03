Entra Interjet a reestructura

Interjet, que dejó de volar desde diciembre, enfrenta una huelga y tiene un embargo precautorio dictado por la Junta de Conciliación, decidió acogerse al concurso mercantil a partir de la otra semana en México e iniciar su reestructura bajo Capítulo 11 en EU.

El objetivo es llegar a un acuerdo con acreedores y poder acceder a recursos para enfrentar un pasivo que asciende a mil 250 millones de dólares, informó Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet.

"Se necesita. No llegan los fondos si no hay seguridad. No habrá un fondo (de inversión) que deposite si no hay concurso mercantil", sostuvo Del Valle en una reunión con medios de comunicación.

Tres son los fondos interesados en invertir de 500 a mil millones de dólares en la empresa: Sigma, WTI y Lufthansa Consulting, los cuales ya entregaron cartas de intención, añadió.

La deuda estimada de Interjet es de mil 250 millones de dólares, expresó, pero realmente se pagarán entre 350 millones y 500 millones de dólares porque hay pasivos que no tienen sustento pues se detectaron proveedores que defraudaron a la empresa.

Alejandro Sánchez Mújica, abogado socio de Thompson & Knight, dijo que el concurso mercantil tiene como objetivo proteger a la empresa mientras acuerda una reestructura de sus deudas y diseña un plan que le permita seguir operando.

Añadió que es necesario que Interjet acuerde con los empleados levantar la huelga que tienen para reactivar operaciones.

Además, el SAT decretó 20 embargos contra la empresa entre febrero y julio de 2020 por incumplimiento de pago de impuestos de 2017, 2018 y 2019.

Del Valle aseguró que una vez en concurso mercantil, Interjet reactivaría operaciones en julio de este año con 15 aviones A320 arrendados que ya fueron solicitados.