Entra coronavirus a cúpulas de poder

Ciudad de México.- La pandemia ha transgredido las cúpulas de poder en todo el mundo. Aquí unos ejemplos de altos mandos que han padecido por el coronavirus.

A lo largo de la pandemia de Covid-19, cuyo epicentro se ha movido durante 6 meses de Asia a Europa y ahora al continente americano, varios jefes de Estado y altos funcionarios de todo el mundo, así como algunos de sus allegados, han dado positivo a las pruebas diagnósticas de coronavirus.

Estos son algunos ejemplos en los que el brote infeccioso ha transgredido las fronteras de las cúpulas de poder. Desde el interior de la oficina del Premier británico, en Downing Street, y los círculos cercanos del Presidente de Estados Unidos, hasta los linderos caribeños de Venezuela, el Gobierno transitorio de Bolivia y el corazón del Kremlin.





1. BRASIL

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el martes 7 de julio que dio positivo a la prueba de Covid-19, la cuarta que se realizó desde el inicio de la pandemia, pero señaló, sin embargo, que se encontraba en buenas condiciones de salud.

De acuerdo con las autoridades federales del país sudamericano, el Mandatario se sometió nuevamente a un test diagnóstico tras percibir síntomas relacionados con la enfermedad.

Brasil, con un millón 839 mil 850 infecciones y 71 mil 469 fallecimientos, es el segundo país en el mundo con más contagios y decesos por Covid-19.

Bolsonaro afirmó que había comenzado a sentirse mal desde el domingo 5 de julio y sostuvo que tomaba hidroxicloroquina, un medicamento cuya efectividad contra el nuevo coronavirus no ha sido totalmente probada, a modo de tratamiento.





2. REINO UNIDO

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, fue internado en un hospital londinense el pasado 5 de abril después de que desarrollara un cuadro de Covid-19 de gravedad considerable.

Johnson, de 56 años, pasó tres noches al interior de una unidad de cuidados intensivos debido a que su condición sufrió un repentino deterioro durante su estancia en el nosocomio.

El 12 de abril, el funcionario abandonó el centro médico de St Thomas, a cuyo personal de salud dirigió un agradecimiento videograbado, y retomó sus funciones como gobernante 14 jornadas más tarde.





3. HONDURAS

El Presidente Juan Orlando Hernández anunció el martes 16 de junio que había sido contagiado por la nueva cepa de coronavirus y comunicó que su esposa, Ana García, y dos de sus colaborados cercanos también habían resultado infectados.

Pese a que el Ejecutivo enunció que se sentía estable de salud, un día después fue hospitalizado en Tegucigalpa a causa de una neumonía relacionada con su reciente contagio.

Desde hace más de un mes, la OMS alertó que el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus era la región de América Latina.

El jueves 2 de julio, Hernández, cuyo estado de salud puso a Honduras en alerta, pues se anunció que estaba delicado durante su estancia en el hospital, fue dado de alta y se informó que permanecería aislado en su hogar a lo largo del resto de su tratamiento.





4. ESTADOS UNIDOS

Kimberly Guilfoyle, funcionara de recaudación de fondos para la campaña de reelección del Presidente Donald Trump y esposa del hijo mayor del jefe de Estado, dio positivo al test de detección del coronavirus el 3 de julio.

Ese mismo día, el Mandatario estadounidense encabezó un acto multitudinario en los linderos del Monte Rushmore con el que dio inicio a las celebraciones de independencia de la Unión Americana y donde no se instó a los asistentes a respetar las recomendaciones de prevención sanitaria.

Guilfoyle asistió a dicho evento. No obstante, se refirió que ella y su esposo no viajaron en el Air Force One.

La noche anterior al festejo de independencia del país se realizó un espectáculo de fuegos artificiales durante el masivo evento sobre los rostros de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt.

Anteriormente, la Casa Blanca confirmó que Katie Miller, la secretaria de prensa del Vicepresidente Mike Pence, había contraído Covid-19. Dicho anuncio se dio días después de que otro trabajador del recinto presidencial de EU resultara contagiado también.

Conjuntamente, algunos miembros de la campaña de reelección de Trump, así como integrantes del cuerpo de seguridad de Pence, han dado positivo a las examinaciones clínicas, de acuerdo con los partes oficiales.





5. RUSIA

Mikhail Mishustin, Primer Ministro ruso, expuso el 6 de mayo que padecía Covid-19 y detalló que se autoaislaría, por lo que Andrei Belousov, encargado interino del despacho, pasó a ocupar las funciones de manera temporal.

Igualmente, la Ministra de Cultura Olga Lyubimova manifestó, ese mismo día, que era portadora de la enfermedad pandémica. Vladimir Yakushev, Ministro de Construcción, fue otro de los integrantes del gabinete del Presidente Vladimir Putin que contrajo el virus.

Lyubimova es una de las cuatro personas del círculo cercano de Putin que, hasta el momento, ha sido contagiada por Covid-19.

Además, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue hospitalizado el 12 de mayo luego de que se confirmara que también había sido infectado por el agente patógeno.

Por su parte, Putin, quien aseguró hacerse la prueba de Covid-19 cada "tres o cuatro días", trabajó a distancia desde su residencia, a las afueras de Moscú, y mantuvo reuniones de Estado mediante videoconferencias desde mediados de marzo hasta finales de mayo.

Las autoridades rusas instalaron túneles de sanitización a la entrada de la residencia del Ejecutivo y en la sede presidencial del país euroasiático. Toda persona que ingrese o salga de los mencionados inmuebles debe pasar por esos controles de salubridad de manera forzosa.





6. CANADÁ

Sophie Grégoire, esposa del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dio positivo al test de coronavirus el 12 de marzo, por lo que fue confinada.

Dos semanas después, el 29 de ese mismo mes, Grégoire anunció, tras una revisión médica en Ottawa, que se había recuperado de la enfermedad e instó a la ciudadanía a atender las recomendaciones emitidas por los entes de salud de cara a la pandemia, como el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.





7. BOLIVIA

La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó el 9 de julio, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que había resultado contagiada por Covid-19.

Áñez, quien explicó que optó por realizarse el test porque varios integrantes de su equipo habían contraído el coronavirus, señaló que estaría en reclusión a lo largo de 14 días, tras los cuales se volvería a someter a una examinación clínica.

Finalmente, la Mandataria transitoria indicó que se sentía bien y "fuerte", y que seguiría desempeñando sus funciones "de manera virtual" durante el lapso de confinamiento.

Áñez indicó que después de 14 días de confinamiento se volvería a hacer la prueba de Covid-19 para determinar si venció o no al virus.

Eidy Roca, Ministra de Salud boliviana, fue otra de las piezas del gabinete que dio positivo a Covid-19, el 5 de julio.





8. VENEZUELA

Tareck el Aissami, Vicepresidente de Venezuela, informó el 10 de julio que tenía Covid-19, un día después de que Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente, comunicara que también era portador del virus.

Ambos funcionarios apuntaron que seguirían los protocolos sanitarios pertinentes y que entrarían en un periodo de aislamiento.

Otros políticos de la nación caribeña que dieron cuenta de su infección fueron Omar Prieto, Gobernador Zulia; José Antonio España, diputado; y Amado Torres, Alcalde al interior del estado de Yaracuy.