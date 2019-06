Entra con risas a la oscuridad

Ciudad de México

A través de su personaje de Úrsula, de la serie Los Espookys, la actriz Cassandra Ciangherotti busca erradicar los tabúes que existen en torno al mundo gótico y dark, impuestos por la sociedad.

"Esta serie generará un impacto, ya que naturaliza muchos de los prejuicios que hay en la sociedad sobre diferentes temas (homosexualidad, lo gótico, el ocultismo, el movimiento dark).

"Sin duda, este proyecto me enseñó a no tenerle miedo a la pasión por lo oscuro", afirmó la protagonista mexicana en entrevista.

EN ESPAÑOL

Hablada en español la producción de comedia creada por Fred Armisen, Lorne Michaels y Andrew Singer se estrenó por HBO, hace una semana.

Describe la vida de Úrsula junto a sus amigos Andrés (Julio Torres), Tati (Ana Fábrega) y Renaldo (Bernardo Velasco), apasionados por la parafernalia del terror, quienes crean una empresa dedicada a espantar a quien el cliente desee.

"Úrsula es la única que trabaja en un consultorio dentista, es el personaje más aterrizado.

BIEN ESTRUCTURADA

"A mí me gustaba la idea de crear una personalidad que no cayera como en la cosa sexy, porque en México las mujeres 'con oscuridad' siempre las dirigen a un lado muy sensual, por eso la estructuré más intelectual, práctica y seria", expresó vía telefónica.

Los seis episodios mezclan géneros como la comedia y el thriller ambientado en un mundo gótico-gore, donde sí hay terror, pero poco miedo.

"Ver quién está haciendo las maldades y cómo las ejerce hace que se quite el miedo, porque finalmente es como si estuvieras presenciando alguna cinta de terror y atrás observas cómo lo están recreando, exhibiendo tal cual el truco que están haciendo, eso mismo sucede con la comedia", dijo.

LA DIRECCIÓN

Dirigida por Fernando Frías, Los Espookys fue grabada a lo largo de dos meses y medio en locaciones de la Ciudad de México y Santiago de Chile, sin embargo,

a trama se desarrolla en un lugar que no se nombra.

"Es como una Latinoamérica hundida.

"Se abordan personajes que no viven mucho en el drama sino que enfrentan un entorno donde pasan cosas buenas, donde las noticias no son desgarradoras, no se pone el dedo en la llaga sobre temas importantes como la homosexualidad, por ejemplo", aseguró Ciangherotti.

Aunque ya había hecho televisión antes (Para Volver a Amar, Locas de Amor), Cassandra es más conocida por su trabajo en el cine.

Hoy competirá en los premios Ariel al estar doblemente nominada a Coactuación Femenina, por las cintas El Club de los Insomnes y Las Niñas Bien).