Entra a casa a robar... se queda dormido

New Heaven, Connecticut, Estados Unidos.- La Policía informó que sorprendió a un presunto ladrón durmiendo en un hogar de Connecticut.



Los oficiales respondieron a un reporte de allanamiento alrededor de las 7:00 horas del domingo en New Haven. La propietaria no se hallaba en casa de momento, pero vio al sospechoso a través de un sistema de vigilancia.



La Policía señaló que halló al sujeto, de 27 años, durmiendo en el sofá de la sala.



El sospechoso fue acusado de robo en tercer grado y allanamiento de morada.