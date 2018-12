Entra al cine de EU

"Soy de las personas que jamás pierde la esperanza, tengo el corazón latiendo en positivo, creyendo que tenemos una vez más la oportunidad de cambiar nuestro país con este cambio de administración". Alessandra Rosaldo, cantante y actriz.

Ciudad de México

Hace cuatro años la vida no era fácil para Alessandra Rosaldo, quien junto con su esposo Eugenio Derbez decidió mudarse a Estados Unidos y además estaba esperando bebé.

Así que durante los primeros meses sufrió, viajando continuamente a México para ver a su familia, a la cual era muy unida. "Fueron varias cosas para mí en ese momento, siempre he sido apegada a mi familia, era complicado estar lejos", recuerda la cantante de Sentidos Opuestos.

Hoy las cosas cambiaron. Aitana, su hija, ya va a la escuela y ella misma tiene un círculo social y amistades que le permiten estar bien.

SERÁ TERAPEUTA

Y ya cuenta con ofertas de trabajo, como la producción independiente "The obituary of Tunde Johnson", un drama que aborda el tema de la homosexualidad en adolescentes y en el que interpreta a una terapeuta que ayuda a encaminarlos.

"El personaje es paño de lágrimas, conciencia, guía y cómplice del protagonista que está pasando por un tema difícil, ya que en su último año de preparatoria está en el conflicto de ser homosexual, pero no puede decírselo a sus padres", indica vía telefónica desde Los Ángeles, California, donde se sitúa la historia. Alessandra comparte créditos con Steven Silver (13 reasons why) un joven negro en medio de brutalidad policiaca, cuyo novio es un atleta (Spencer Neville, Ozark). Una chica (Nicola Peltz, Transformers, la era de la extinción) sirve de distractor ante los demás.

DA VERACIDAD A PERSONAJE

Aprovechó sus propias visitas al terapeuta que tiene para darle veracidad al personaje, dibujado en el guion como alguien profesional al que le va bien en la vida. "Aunque desde el guion me trasladé al clásico de The prince of tide (El príncipe de las mareas) donde Barbra Streisand también es un personaje así, traté de basarme en ese estilo", explica la actriz.

"The obituary Tunde Johnson" es dirigida por Ali LeRoi, ganador del Emmy por The Chris rock show; se espera esté lista para febrero y comenzar su corrida festivalera.

El idioma no fue problema para Rosaldo, desde pequeña habla inglés y se reporta lista para regresar con todo a la actuación y música. "No quería comprometerme por Aitana, quien es mi absoluta prioridad, no me sentía antes lista para eso, pero ahora siento más confianza para comenzar a buscar. En la música está latente la posibilidad de que Chacho (Gaitán) y yo volvamos a hacer algo juntos, aunque todavía no hay nada".

ESPERANZA EN MÉXICO

Esperanza en México. A dos años de que Donald Trump tomó la presidencia de EU y con ella su política antinmigrante, Alessandra considera que las cosas no han mejorado para los latinos, como podía pensarse al principio del mandato.

Ha optado por no ver noticias al respecto porque no desea contaminarse y sentirse más afectada de lo que está. "Los que teníamos la esperanza de que las cosas se acomodaran, pues estamos preocupados, siento que las cosas están muy difíciles y tenemos mucho por hacer como alzar la voz para esto".

Y su positivismo lo manda también a México, que el sábado anterior estrenó mandatario en Andrés Manuel López Obrador. "Soy de las personas que jamás pierde la esperanza, tengo el corazón latiendo en positivo, creyendo que tenemos una vez más la oportunidad de cambiar nuestro país con este cambio de administración; tengo la esperanza de que las cosas mejores ocurren cuando nos unimos, que ya lo hemos demostrado", expresa la cantante.