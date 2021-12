Entra a discusión paquete fiscal del Estado

El Congreso de Tamaulipas discutirá y aprobará este miércoles el paquete fiscal para el próximo año, el cual contempla una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por 65 mil 089 millones 914 mil 354 pesos, además de que se realizarán reformas a la Ley de Hacienda, Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, la Ley de Coordinación Fiscal y el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas de la miscelanea fiscal.

"Las partidas que tienen que ver con programas sociales, con programas que tienen que ver con el famoso clientelismo político, - queremos – que no sufran modificaciones importantes en ese sentido", el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Armando Zertuche Zuani, señaló que la Secretaría de Finanzas del Estado deberá de realizar adecuaciones a su Presupuesto ante la eliminación del cobro por canje de placas para el último año de la administración estatal, "estamos protegiendo al máximo el interés del tamaulipeco, del ciudadano... el tema de las placas va, y agradecemos que el gobernador se alinee en el tema de no cobrar, aunque dice que es un tema de Seguridad, que no es recaudatorio, pues le agradecemos mucho que se sume a la iniciativa de que no se cobre".