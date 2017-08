Entierran a bebé asesinado en Autopista Puebla-México

NOTICIAS RELACIONADAS Matan a bebé y violan a la madre durante asalto en la México-Puebla

Puebla, México.- El cuerpo del bebé de dos años de edad que fue baleado por un comando armado sobre la autopista Puebla-México en un presunto intento de robo fue sepultado esta tarde.



El sepelio se llevó a cabo en la comunidad de Santa Catarina Villanueva, en Quecholac, Puebla.



Con mariachis y globos, los familiares cargaron el cuerpo y recorrieron las calles de la comunidad hasta llegar al panteón, donde lo acomodaron en un féretro blanco para darle sepultura.



Sus padres echaron un puño de tierra y unas rosas para despedirse.



Los lugareños afirmaron que el padre del menor no se dedica al robo de hidrocarburo a pesar de vivir en la zona denominada Triangulo Rojo, la región más afectada por la ordeña de ductos en Puebla.



"El es albañil, es gente honesta, no fue por una venganza, esos malditos no tuvieron corazón", gritó la gente.



Los pobladores sostuvieron que la agresión fue luego del robo de la camioneta en la que viajaban.



Explicaron que la familia había ido a dejar invitaciones a la Ciudad de México para la fiesta de 3 años del menor que se llevaría a cabo en julio.



En el regreso, el padre del niño se orilló para orinar en la vialidad cuando fueron interceptados por el comando armado que baleó al menor y violó a su madre y a su hermana.