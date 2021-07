Entierran hallazgo arqueológico en Ecatepec

El INAH ya había hecho planes con el hallazgo, pues aseveró entonces que una sección del túnel permanecería abierto a los usuarios de un parque que fue edificado en el punto. Además de que analizaba que formara parte de un corredor museográfico vinculado con la historia del dique novohispano.

Sin embargo, en la actualidad, en el mismo lugar donde arqueólogos habían excavado cinco metros hasta encontrar el túnel, fue sepultado el hallazgo con tierra, por protocolo, y evitar que fuera vandalizado. Raúl García, investigador del INAH y director del proyecto de Salvamento Arqueológico, explicó que era necesario reforzar la estructura del túnel y quitar piedras que hay en el lugar, lo que, dijo, resultaba oneroso.

Apuntó que ante las excavaciones que realiza el equipo, no cuentan con presupuesto del INAH; señaló que los trabajos los pagan empresas o gobiernos estatales. "A la Secretaría de Cultura le tocó una cosa muy fuerte (de reducción de presupuesto), que todavía estamos sufriendo y, entonces, nos dijeron que no era posible dado el costo que implicaría hacer eso para realizar el reforzamiento de la estructura, pues no era posible hacerlo", declaró García a Grupo REFORMA.