Entiende 'Tuca' molestia de Enner Valencia por rotaciones

La molestia de Enner Valencia por las rotaciones de Ricardo Ferretti en el cuadro titular son entendibles por el DT felino.



El "Tuca" comentó este mediodía en Zuazua que si fuera lo contrario, es decir, que Valencia no se molestara por jugar, ahí si podría mal interpretarse.



"Hay varias formas: si tú pones a un jugador, nunca te pregunta por qué me pones, y debe de estar molesto cuando yo no lo pongo. Me preocuparía si no estuvieran molestos porque no juegan porque ahí estarían en un estado de confort", dijo el timonel.



"Valencia contestó a ustedes bastante bien, no hay por dónde querer hacer más grandes las cosas".



Sobre el partido de mañana en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions, Ferretti dijo que es probable que rote de nuevo el plantel.



"Es posible, porque jugamos el sábado pasado y voy a analizar con Hugo (Hernández) a qué jugadores utilizar y como tengo jugadores de calidad, no me causa ningún problema que si pongo a mengano o a ciclano, son jugadores de primer nivel", comentó.