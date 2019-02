Enseñan... su secreto

Ciudad de México

Si ellas lo dicen, es porque hay que ponerlo en práctica. Las bellas modelos de Victoria's Secret, Jasmine Tookes y Romee Strijd compartieron sus secretos para festejar el próximo Día de San Valentín, ya sea para pasar una noche sexy o una velada agradable en compañía de los amigos.

"El día de los enamorados se trata de celebrar todo el amor en tu vida. Ya sea que compres o regales un artículo para ese alguien especial, no puedes equivocarte y más si es con la lencería de Victoria´s", dijo Romee Strijd.

Atrevidas

"Este año, por ejemplo, me gustó ser un más atrevida atrevido. Me regalé el nuevo ´bra´ en tono neón muy sexy, Push Up (un sujetador de senos que los empuja con la intención de darles una apariencia más grande y firme) para usarlo en una noche divertida", confesó la rubia.

Romee, quien se encuentra en una relación de pareja también describió que el mejor momento para pasarla con su novio es en una cena en su restaurante favorito, donde ellos guardan sus teléfonos "y así siempre tenemos el mejor momento", manifestó.

Por su parte la diosa de ébano, Jasmine Tookes, se vio un más reservada y ella prefiere dar su consejo para pasarla entre amigas.