Enseña de más en Instagram

La socialité estadunidense Kim Kardashian volvió a causar polémica por un nuevo desnudo publicado en su cuenta de Instagram, pero parece que tuvo un descuido mientras cubría estratégicamente sus partes íntimas.

De acuerdo al portal peopleenespanol.com, la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians esta vez se puso creativa y optó por tomarse la foto con un nuevo ángulo de acercamiento desde el frente.

El error que se cometió en la instantánea es que se puede ver una pequeña parte de su pezón. Este descuido podría costarle que tenga que borrar el post o hasta que le cierren la cuenta a la esposa de Kanye West ya que no va con la política de censura de la red social.

DESNUDA. Kim Kardashian así lució.