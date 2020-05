Enseña en línea

Como lo hace desde hace siete años, el ampáyer Humberto Saiz imparte clases en Sonora.

Por la pandemia del Covid-19, el curso de ampayeo que imparte el “Lobito” Saiz se realiza a través de redes sociales.

“Este es un buen momento para leer, para reflexionar, para pintar, yo estoy dando un taller para la Liga Suprema en Sonora.

“Lo hacemos en vivo, en Facebook estamos transmitiendo los módulos, lo han estado compartiendo 50 personas, son más de 3 mil personas las que lo ven y siguen”, dijo Saiz, profesional desde hace 32 años en la LMB.

“Tenemos un tablero de basquetbol y me la paso jugando con mi nieto de 11 años, también le gusta pitchear y yo soy su catcher, cuando quiere jugar futbol tenemos una portería que se desarma y yo soy su portero. Esta es una buena oportunidad para estar con la familia.

“He cocinado, he barrido, he trapeado, he lavado y tendido ropa, disfruto mucho de estar con la familia”, aseguró.