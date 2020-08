Enseña el arte del boxeo

"Claro que lo saben", responde rápido y orgullosamente Ricardo Delgado cuando se le pregunta si sus alumnos en la escuela de boxeo que tiene en Cancún tienen idea de que entrenan con el primer campeón tricolor en la historia del boxeo olímpico.

El 26 de octubre de 1968 Delgado ingresó al Olimpo al agenciarse el oro en la categoría Mosca de México 68, pero desde antes dejó constancia de su calidad, misma que ahora, a sus casi 73 años de edad aún comparte con aspirantes a convertirse en estrellas del pugilismo.

"Doy clases de boxeo en la escuela Kukulcán. Y me va bien ahí trabajando con los chavos, haciendo trabajo de boxeo desde hace seis años. A algunos les gusta, a otros no, pero ahí están, generalmente estoy por las tardes", expone Delgado vía telefónica.

"A mis alumnos les enseño lo que es el arte del boxeo, la defensa personal, es pegar y que no le peguen a uno, algunos lo hacen bien y otros no porque esto es un poco fuerte por los golpes al abdomen y al estómago, pero les gusta, y a mi enseñarles", añade.

¿Sus alumnos saben que es usted medallista olímpico?

Sí, como no, claro que lo saben. Desde que entré a trabajar ahí, el director de la escuela me conoce por el boxeo y me presentó, y así empecé mi clase. Creo que mis alumnos están contentos conmigo, aunque no se meten de lleno al boxeo porque no es tan fácil. Se les enseña a caminar, poner la guardia y hacer la defensa.

¿Presumen que entrenan con un campeón olímpico?

Creo que sí, porque algunas personas me han preguntado si es cierto que soy campeón olímpico y que los entreno. Y es un orgullo porque no hay muchos campeones olímpicos en México de box o de otros deportes.

¿Y les enseña su medalla?

Mi medalla está aquí guardada en una cajita en la casa, es mi tesoro. Pero mi uniforme de competencia ya no, como se lo piden a uno pues se regala, así como regalé muchas cosas, fotos que me pedían, ahorita ya no tengo ninguna foto de ese día, he regalado muchas cosas.

¿Tiene contacto con sus compañeros medallistas de México 68?

No. Soy integrante de la Asociación de Medallistas Olímpicos, pero yo estoy hasta acá, (Cancún) y visitarnos está un poco lejos.

¿Cómo ve al boxeo mexicano actual?

Debe salir alguien que tenga capacidades físicas y mentales para buscar una medalla. A los campeones nacionales se les debe llevar al Comité Olímpico y de ahí ir seleccionados a los que representen a México. Hace falta un buen elemento para que lo reconozcan y le den una oportunidad.

Actualmente hay una Comisión de Boxeo, ¿se podrá detectar a un posible campeón olímpico?

Creo que eso está enfocado más a profesionales y el boxeo amateur es otra cosa, se debe ir a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y la Olimpiada así como lo hice en su momento. No es tan fácil (ser seleccionado olímpico). Hay que buscar a quien tenga las cualidades.

¿Regresará el boxeo mexicano al podio en Tokio 2020?

Nadie puede decir eso. La posibilidad está y es eso, solo una posibilidad. No será nada fácil y menos donde va a ser ahora. Yo peleé en Tokio alguna vez y fue una buena experiencia.