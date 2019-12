El espíritu navideño invade el ambiente y con ello los escenarios que con canto, música y cuerdas generan esa calidez y un momento festivo para esta época de recibir de compartir con amigos y seres queridos. El Ayuntamiento de Reynosa en coordinación del Instituto Reynosene para la Cultura y las Artes albergó en el Auditorio del Centro de Artes del IRCA un maravilloso Ensamble Navideño.

DIRIGIDOS POR ALEJANDRO VIVAS

En esta ocasión bajo la batuta del maestro Alejandro Vivas quien funge como docente en el Instituto Reynosense Para la Cultura y las Artes ha tenido a bien convocar a el grupo de Coro de casa Hogar Mami sede extensionismo del IRCA, el Coro de Voluntariado Campo Militar, los niños del Colegio Angelus, alumnos del piano del IRCA y la Orquesta de Cuerdas del IRCA exclusivamente para ofrecer un repertorio digno de interpretar con las dulces voces de los pequeños que entonaron Blanca Navidad, Si te atreves a Soñar, Let its Now, Coro de las campanas, Alégrense en la tierra y Noche de Paz.

PERSONALIDADES PRESENTES

El recital fue engalanado con la presencia de personalidades que llegaron con el solo objetivo de brindar su apoyo a los pequeños: Miriam Ramírez Salinas titular adjunta del Voluntariado de la 8va. Zona Militar, Capitán Florencio González Rodríguez Coordinador del Voluntariado de la 8va. Zona Militar, maestra Melisa Gutiérrez Cruz Directora del Colegio Angelus, Dulce María Navar Morales del Hospital Santander quienes apoyan al Voluntariado de la 8va. Zona Militar y el anfitrión de la tarde el Lic. José Luis Hernández Garza director del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

Se demostró una vez más que en la unión está la fuerza y la tarde del 17 de diciembre quedo en claro que así es, pues tanto músicos, maestros, la disposición de los pequeños, benefactores y apoyo de padres de familia dan como resultado recitales como este lleno de cariño y talento.