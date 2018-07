Enrique Peña Nieto justifica a niños reforma educativa

Como cada año, el Primer Mandatario recibió en Los Pinos a mil alumnos de sexto año de primaria, ganadores de la Olimpiada del Conocimiento.



Ante ellos, el Presidente defendió el punto más criticado por López Obrador: la evaluación de los maestros.



"Para quienes estaban en el servicio activo se les dio un plazo y tres oportunidades para poder presentar los exámenes correspondientes y asegurarnos que tuvieran, repito, los conocimientos adecuados y la preparación suficiente para poder impartir la educación en nuestro País, y para quienes ingresaron al Sistema Educativo, también, pasaron por ese proceso de evaluación", resumió.



Incluso, dijo, se les da a los docentes la misma oportunidad para escalar en el escalafón magisterial, sin pedir favores a nadie.



La reforma, argumentó, motivó una inversión inédita en infraestructura educativa, por lo que, aunque no es una tarea agotada, se han reparado y modernizado más escuelas en las dos administraciones anteriores.



Insistió que se modernizó la educación para sintonizarla a la era digital, y los métodos de aprendizaje también cambiaron.



"Esto ya es un logro del que deben sentirse orgullosos los mexicanos. Un logro que es aplaudido por las maestras y maestros, quienes se incorporaron e hicieron suyo este cambio estructural, a veces con resistencias", indicó.



Sin embargo, apuntó, para que puedan crecer y lograr sus sueños, no basta con una buena educación, por lo que les recetó su estrategia.

"Alguien me recordaba alguna frase de que a veces aspiramos a que muchos nos quieran, cuando la mayoría de la gente no se quiere a sí misma, por eso, les digo ¡quiéranse mucho y crean mucho en lo que pueden lograr!", los exhortó.



"Sepan quererse y sepan creer en ustedes mismos. Quiéranse tanto que sepan que, por quererse, tienen talento y la capacidad para alcanzar cualquier meta que se propongan.



"Mantengan siempre una actitud positiva. En la vida ustedes van a encontrar lo que se fragüen en su mente. Si piensan positivamente, tendrán energías positivas. Los exhortó a proponerse metas muy altas, y no tener miedo al fracaso o frustración, porque, afirmó, ese sentimiento será momentáneo.



"Cuando tengan algún tropiezo, sepan levantarse, no se queden ahí, en el suelo, porque en la vida hay momentos alegres y otros no tanto, dependerá de cómo uno los quiera ver. Aprendan incluso hasta de los fracasos, que es donde se adquieren las mejores lecciones para triunfar en la vida", indicó.



Los niños respondieron con aplausos y diversas expresiones, como "¡ay!".



Les puso como ejemplo a los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos, en Cali, Colombia, quienes, dijo, pese al escepticismo de algunos, hasta el momento llevan 100 medallas, de ellas 60 de oro.