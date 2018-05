Enrique y Meghan devolverán millones en regalos de bodas

Las reglas oficiales del Palacio de Kensington, publicadas en el 2003, estipulan condiciones cuando los presentes son enviados por marcas o desconocidos.

"Cuando los regalos son aceptados, el consentimiento de cualquier miembro de la familia real debe estar supeditado a que la empresa se comprometa a no usar el regalo con fines publicitarios", dicen dichas reglas.



"Los regalos ofrecidos por individuos privados que viven en Reino Unido y no conocen personalmente al miembro de la familia real deben ser rechazados cuando haya preocupaciones sobre la propiedad, los motivos del donante o el regalo en sí", agregan.



Según El País, los ahora Duques de Sussex sólo pidieron de regalo donaciones a siete organizaciones filantrópicas.



Dichas organizaciones son: CHIVA, una asociación que ayuda a niños con VIH; Crisis, una fundación para personas británicas sin hogar y la Fundación Myna Mahila, que apoya a mujeres en Mumbai.



El listado lo completan Scotty's Little Soldiers, a favor de niños huérfanos de las fuerzas armadas; StreetGames, una fundación que promueve el deporte; Surfers against Sewage, surfistas que limpian las playas; y The Wilderness Foundation UK, que protege la naturaleza.



Mandatarios como Justin Trudea y la Primer Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, atendieron las petición de Markle y Enrique, y donaron a favor de buenas causas.



El Primer Ministro de Canadá donó 50 mil dólares a la organización canadiense Jumpstart, que promueve el deporte entre niños de bajos recursos.



Ardern brindó 3 mil euros a Pillars, una asociación para apoyar a niños que son hijos de presos.