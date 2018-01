Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a sus bebés

Los pequeños de Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron presentados hoy a través de Instagram.



Apenas en diciembre se anunció que en secreto daban la bienvenida a gemelos, Lucy y Nicholas Iglesias.



La pareja mantuvo el embarazo en completo secreto y el público no supo nada sobre los bebés hasta después del nacimiento.



Enrique y Anna presentaron cada uno a un bebé, al mismo tiempo y con la misma frase: "Mi Sol".



A una hora de la publicación la imagen ya supera los 600 mil me gusta y los 19 mil comentarios en su mayoría felicitando al cantante por esta nueva etapa, mientras que la fotografía de Anna Kournikova rebasa los 48,000 me gusta.