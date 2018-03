Enrique Guzmán cree que las mujeres provocan el acoso

Enrique Guzmán aseguró que él también fue "víctima" de una mujer que se aprovechó de él.

"Soy un hombre débil. Yo creo que sí me violaron ese día, pero no me acuerdo, salí recontento. Al día siguiente dije: '¿me habrá pasado? ¡No lo sé!", bromeó.



El artista sostuvo que en realidad nunca vivió alguna agresión o le pidieron algún favor sexual a cambio de cristalizar un proyecto. Y a sus 75 años, menos.

"Ya no me dicen nada, pero tampoco me gustaría que dijeran nada. Mi mujer me hace propuestas indecorosas todos los días y tiene 40 años conmigo", agregó.



Admirador de la belleza de la mujer, consideró que algunas no se dan a respetar y después aseguran que son víctimas del hombre.

"Supongo que las mujeres serán coquetas toda su vida. Lo que no puedes es decir: 'me violaron', porque ellas son las que provocan. ¡Avísame dónde freno!



"Hay un respeto, se tiene que tener y ellas generan ese respeto, no es gratis, tienes que ganártelo".