Enredan por fuero el final de período

La minuta sobre la eliminación del fuero al Presidente de la República y demás cargos que gozan de inmunidad procesal, encontró ayer resistencias en el Senado y se entrampó.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado y Estudios Legislativos sesionaron durante más de cinco horas, pero no votaron la minuta.

Sólo avalaron la conformación de un grupo técnico revisor que proponga un nuevo dictamen en los próximos días.

Si el Senado hace modificaciones a la minuta, el periodo de sesiones concluirá --el próximo 30 de abril-- sin que se apruebe la eliminación del fuero.

Durante la discusión, senadores panistas plantearon aprobar la minuta tal cual fue remitida por la Cámara de Diputados, mientras los priistas propusieron analizarla más a fondo para hacerle cambios.

José María Tapia y Diva Gastélum, del PRI, acusaron omisiones y deficiencias técnicas y legislativas en el contenido del dictamen.

La propuesta de los diputados, dijo Tapia, es perfectible y jurídicamente debatible.

"Tenemos la obligación nosotros jurídica, constitucional y legislativamente, de revisarla, adecuarla y modificarla en su caso, sin perder de vista cuál es el fondo del asunto. No es el propósito regresarla a Cámara de Diputados para que se quede estacionada", agregó.

Jorge Luis Preciado, del PAN, pidió aprobar la minuta en sus términos, pues los diputados no tendrán tiempo de procesar las modificaciones antes de que concluya el periodo.

La senadora Martha Tagle acusó que si bien los priistas impulsaron la reforma en la Cámara baja e incluso la bautizaron como "Ley Meade", nunca estuvieron a favor de la eliminación del fuero.

"No hay que utilizar el tema del fuero con fines electorales. (El PRI) no sabe cómo deshacerse de la paternidad de la ley y decirle a su candidato que no la van a aprobar", indicó.

Alejandro Encinas señaló que la minuta tiene varias omisiones; por ejemplo, no especifica los delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente.

Propuso que se le pueda juzgar por corrupción, traición a la patria, así como delitos electorales, de lesa humanidad e ilícitos graves del fuero común y federal.

Indicó que tampoco precisa qué autoridades ministeriales o judiciales podrán proceder en contra del Presidente, lo que genera incertidumbre y condiciones de ingobernabilidad.

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que recibió llamadas de ministros y constitucionalistas que le expresaron su "enorme inquietud" sobre la minuta.

"Entonces tenemos que analizarlo con mucho cuidado", apuntó.

RECESO EN EL SENADO

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García, abrió un receso en la reunión convocada a dictaminar las reformas en materia de Fuero, ante los desacuerdos de senadores sobre el procedimiento a seguir en el estudio del decreto que recibieron de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, estableció que apoyará la iniciativa de José Antonio Meade, en materia de fuero.

Contrario a ello, dijo que el proyecto de reformas que fue aprobado por los diputados, tiene aspectos inconstitucionales que preocupan a diversos senadores, pero también a ministros de la Corte y constitucionalistas.

Gamboa, en entrevista, dijo a los periodistas que esa reunión con los senadores de PRI y PVEM que forman parte de las comisiones dictaminadoras, y que les brindó su respaldo para que lleven a cabo su trabajo de dictamen con plena libertad.

"Les dije que tomen la decisión que crean que es más conveniente para que al país le vaya mejor", y en ese sentido, él apoyará en el pleno el dictamen que llegue de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y Estudios Legislativos.

Los ministros y constitucionalistas que hablaron con Gamboa le señalaron, por ejemplo, que en las reformas en materia de fuero "no hay causales para llevar a juicio político al Presidente, esto es, si lo demandan, ¿de qué va a defenderse?"

Si se avalaran cambios a lo aprobado por los diputados, dijo Gamboa, habría tiempo para que en San Lázaro se revisaran las modificaciones antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.