Con un enorme salto de 5.58 metros, Zennia González Torres conquistó la medalla de oro para Tamaulipas dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2017.

La deportista reynosense se proclamó campeona nacional en la prueba del salto de longitud dentro de la categoría Secundaria Femenil nacidos en 2003-2004.

Zennia logró saltar la mayor distancia en su tercer y último intento, dejando con la plata a la representante de Nayarit, María Fernanda Márquez, quien registró 5.54 metros, la medalla de bronce fue para la competidora de Baja California, Regina Ibarguen Rosiñol, quién marcó 5.27 metros.

Las buenas noticias no se terminaban para la saltadora de Reynosa, quién recibió la invitación por parte de la CONADE para unirse a la preselección nacional que se prepara para participar en la Olimpiada Mundial de la Juventud.

“Estoy demasiado feliz porque el año pasado no fui al nacional de Mazatlán, estaba algo nerviosa porque no sabía en que lugar podría terminar, porque además competí contra la niña que había ganado el Nacional de CONADE, pero me fue muy bien y el triunfo se lo dedico a mi familia y a mi profesor Carlos Olvera”, expresó la campeona a través de un video.

Con este triunfo, Zennia ha cerrado con broche de oro su ciclo en los Juegos Escolares y a partir del próximo año se concentrará de lleno en la Olimpiada Nacional.

LA MARCA. Los 5.58 metros que valieron colgarse la medalla de oro para la de Reynosa.