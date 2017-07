Enoja a seguidores de Chivas poner la '12'

Arrancó la venta de la nueva playera del Guadalajara, y los seguidores del Rebaño Sagrado mostraron de inmediato su descontento en redes sociales, pues la mayoría tiene miedo de echar a perder la camiseta.



El enojo es porque en algunas tiendas no les quieren ayudar a poner la estrella dorada, en otras les quieren cobrar, y es que ya hasta hubo un caso de playera quemada.



"Pésima atención @PUMAmexico sucursal Perisur, compro jersey de Chivas en Martí y se niegan a planchar la estrella", escribió el usuario @ivancillo_o.



"Que poca madre de @PUMAmexico compré mi jersey de Chivas y no me quisieron ayudar a pegarle la estrella de campeonato!", expresó @MarlaMarita.



"Puedes vivir la experiencia de planchar la estrella 12 y la adrenalina de no quemar el jersey", escribió @Danyperverso11.



Hay un instructivo de cómo colocar la estrella, con cinco pasos que incluyen desde tres planchados de 7 segundos hasta lavar la prenda a una temperatura máxima de 30 grados centígrados, entre otros paso.



Eso sí, al final hay una leyenda que dice: "Puma no se hace responsable del uso indebido de la aplicación o daños ocasionados ya sea a la prenda y/o a la estrella".



Incluso, no faltó quién solicitó el redes sociales hasta el apoyo de la famosa "Cositas" para ayudarle a hacer dicha manualidad.



"Qué onda con el nuevo Jersey de Chivas viene con la 12va estrella aparte para que uno la ponga, y si la riego y la pego chueca? #CositasIsBack", escribió @LuZeC1tA, quien colocó una foto editada con el personaje, el escudo de Chivas y la estrella dorada.





ENTÉRATE



Mario Olvera, director de Puma México, dijo que la estrella dorada no venía debido a que la primera producción comenzó a fabricarse desde abril, antes de que Chivas se coronara.



"Es muy fácil colocarla, la pones, la planchas y en unos minutos queda lista", dijo.