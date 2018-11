Enoja a Ileana Davila falta de triunfos en CU

Ciudad de México

A Pumas se le olvidó sacar las garras en casa y ahora tiene que llegar a la última jornada con la incógnita de si estará en la Liguilla.

Ileana Dávila se mostró molesta por la falta de resultados que las del Pedregal han tenido en Cantera, donde no ganan desde hace 5 encuentros.

"Estoy triste, enojada, no queda nada más que levantarme, levantarlas, levantarnos todo el equipo para ir por los otros tres puntos que nos quedan.

"Hoy fue desconcentración total, no puedo decir nada más que eso. No se jugó nada bien por más que se intentó no se pudo, estamos mal", declaró.

Dávila aceptó que pidió a sus pupilas no confiarse ante el último del Grupo 1 de la Liga, pues sabe de la complejidad del futbol femenil.

"Se trabaja, la finalidad es competir y ganar y este era un día donde teníamos que ganar y no se pudo, lo único que tengo que hacer es darle la vueltas. Nunca he menospreciado a ningún equipo y se lo he dicho a ellas. Si fuera Toluca o fuera el que sea eran mis tres puntos para calificar", concluyó.

La estratega aseguró que no denunciará a su contraparte Hugo Santana quien, a pesar de haber sido expulsado, se quedó fuera del vestidor dando indicaciones.