Enmienda su disculpa

P

lácido Domingo enmendó ayer jueves su disculpa con las múltiples mujeres que lo han acusado de conducta inapropiada, haciendo varias acotaciones a una declaración de hace dos días en la que dijo que asumía "toda la responsabilidad" de sus acciones.

En una declaración en su página de Facebook, publicada mientras varias salas de conciertos europeas cancelaban sus presentaciones, el legendario tenor dijo que quería "corregir la falsa impresión generada por mi disculpa".

ACLARA

"Mi disculpa fue sincera y de todo corazón, a cualquier colega al que pueda haber herido de alguna manera por cualquier cosa que haya dicho o hecho", escribió. "Pero sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".

En su declaración del martes, Domingo había dicho que respetaba a las mujeres que se habían pronunciado, y "quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones y he crecido a partir de esta experiencia".

La vocera de Domingo, Nancy Seltzer, no hizo comentarios cuando se le preguntó cómo debían conciliarse ambas declaraciones.

Dos de las acusadoras de Domingo, las cantantes de ópera Patricia Wulf y Angela Turner Wilson, calificaron la revocación de su disculpa como "extremadamente insultante".

NO ACEPTAN SUS PALABRAS

"El mundo sabe que él es culpable de su comportamiento predatorio y aun así, él sigue negando que nos manoseó y nos hizo proposiciones y tomó represalias en contra nuestra cuando rechazamos sus avances", dijeron Wulf y Wilson en un comunicado conjunto emitido por su abogada.

Sus palabras desataron una reacción negativa en España, que se convirtió en el primer país de Europa que canceló actuaciones del superastro desde que las denuncias de acoso sexual de Wulf, Wilson y otras muchas mujeres salieron a la luz.

Muchos comentaristas, políticos y artistas en España habían defendido a Domingo, al igual que muchos teatros alrededor Europa, incluso mientras compañías en Estados Unidos cancelaban sus actuaciones y rompían lazos con el tenor a raíz de las denuncias de acoso.

No ha habido otras cancelaciones en Europa. Domingo tiene previsto actual el 22 de marzo en Hamburgo, Alemania.

El jueves, la Arena di Verona en Italia dijo que su política es no cancelar eventos que se hayan publicado en el programa y para los cuales los boletos han estado en venta por 10 meses. Domingo dirigirá "Aida" ahí el 25 de junio y cantará en una gala en su honor el 7 de julio.