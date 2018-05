Enlistan precios de trámites

"Los registros de bebés o extemporáneos son gratuitos, el registro y primera acta; y también las defunciones, el registro y el acta". Miriam Leticia Longoria García, oficial segunda del Registro Civil.

Ante cualquier duda sobre precios de los diversos trámites que ofrece el Registro Civil de Reynosa, hay listas que lo pueden orientar y saber con certeza costos y hasta cuando son gratuitos, lo que antes no pasada.

Por ejemplo el registro de nacimiento y primer acta, no se pagan, de igual forma el registro y acta de defunción.

Además también la búsqueda de las actas o registros en la base de datos del Sistema del Registro Civil, no tienen costo.

Miriam Leticia Longoria García, oficial segunda del registro civil, comentó que las familias muchas veces no saben que estos trámites son sin costo y a veces no acuden a registrar o pedir el documento por no contar con recursos.

"Tenemos los registros de bebes o extemporáneos son gratuitas, el registro y primera acta, y también las defunciones, el registro y el acta", dijo.

Todos los trámites como registro de adopción, reconocimiento de hijo, matrimonios, divorcios administrativos y otros documentos, tienen costo y se informa de cada uno de los precios en unas listas que se han colocado en las oficinas, a fin de que los ciudadanos tengan información inmediata.

La funcionaria estatal, pidió que ante cualquier irregularidad llamen al teléfono 01 834 318 72 40 o al 01834 3188903 para que pongan su queja.