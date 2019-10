Enlistan fallas en operativo en Culiacán

Cd. de México.- Diputados de Sinaloa aseguraron que, en reunión privada, el Gobernador Quirino Ordaz les reveló ayer una lista de elementos que propiciaron la falla del operativo federal contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Desconocimiento del operativo por parte del Gobierno de Sinaloa, falta de agentes federales en Culiacán justo ese día y que la Policía Municipal fuera la primera respondiente en la zona de Tres Ríos fueron fallas que enlistaron en sesión.

En el Pleno, legisladores locales del PES, PRD, PAN y Morena detallaron estas situaciones.

El perredista Édgar Augusto González precisó que el titular de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda, les informó que el operativo de la Federación fue realizado en el momento menos oportuno, pues varios elementos militares habían dejado la ciudad el jueves pasado.

"Que se montó un operativo cuando solamente contaban con 60 elementos de la Guardia Nacional (GN), que se habían retirado poco más de 500 elementos, y solamente contaban con 60", dijo.

"Que los militares que estaban en los cuarteles habían salido un día antes a San Ignacio, es decir, que estábamos en el momento más vulnerable para poder montar un operativo, son palabras del Secretario de Seguridad Pública del Estado".

Karla de Lourdes Montero Alatorre, del PES, reprochó que el Mandatario estatal generó más confusión sobre la versión de estos hechos.

"Dijo desconocer el operativo, esto quiere decir que la Policía Estatal, a la que no le correspondía atender esos sucesos, actuó a ciegas", afirmó.

"Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron policías municipales, con una pistolita de revolver, unas balitas así, o no sé si traen hasta .22 los policías municipales, contra unas de 'este tamaño' que traía el crimen organizado".

Pese a este reclamo, Montero Alatorre aplaudió la decisión que tomó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El panista Jorge Iván Villalobos sostuvo que el principal problema fue la desinformación generada desde las autoridades.

"El sentimiento de indignación radica en la falta de información clara, eficaz y oportuna. Seis versiones diferentes manejó el Gabinete de seguridad desde la noche del jueves 17 hasta la conferencia de prensa del viernes 18 en esta gran capital.

"Nunca hubo información clara y precisa de quién, hasta el día de hoy, realizó el operativo. No me refiero a la corporación, me refiero al mando".

En esta misma sesión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó un pronunciamiento, el cual no fue apoyado por el PAN ni por Karla de Lourdes Montero, del PES, en el que respaldó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán por temor a represalias del crimen organizado.

"Estamos claros que hay muchas dudas en ciertos sectores de la población y les asiste la razón", leyó la morenista Graciela Domínguez, titular de la Jucopo.

"Para avanzar y recuperar la tranquilidad y la confianza, es indispensable se cumpla con las investigaciones en torno al operativo fallido, llamado así por los propios mandos del Gabinete de seguridad nacional.".