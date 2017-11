En la visitaduría agraria todo está en orden: Cruz López Aguilar

En su más reciente visita a la ciudad, el procurador agrario Cruz López Aguilar dijo que ya no hay corrupción en la visitaduría de Río Bravo que encabeza Ramón Leija; aseveró que todo está en perfecto orden y no hay anomalías, pero declinó hablar de los señalamientos del tráfico de lotes agrícolas y venta ilegal de predios rurales.

No obstante el optimismo del funcionario, olvida que actualmente los agricultores están enfrascados en luchar porque no se les reduzca el presupuesto al campo en 7 mil millones de pesos, y el hecho de que hayan dado una tregua a la Procuraduría Agraria, no es porque se haya acabado la corrupción en el gobierno federal, sino que los productores buscan la supervivencia.

Imágenes de las protestas que se han hecho en Río Bravo en contra de la corrupción del gobierno federal, aún retumban en la memoria no solo de los agricultores, sino de los extrabajadores que tuvieron que renunciar a sus puestos por no querer involucrarse en anomalías, como el caso de la señorita Carilú Rivera Solís, quien dijo que luego de su abrupta salida de su trabajo en la visitaduría, nada quiere “que tenga que ver con este señor Leija que tanto daño me hizo en mi trabajo. Es inútil que denuncien, el Procurador lo está apoyando por el visitador Enrique. Enrique es buen hombre y noble pero este tipo se ha valido de él”, asentó la profesionista del derecho.

Incluso el ejido Río Bravo, para acabar con la corrupción, tomó como medida prohibir la entrada de representantes de al Procuraduría Agraria a cualquier actividad o evento ejidal, por acuerdo propuesto por el comisariado ejidal, Alberto Esqueda Ávila.

Productores agraviados, coincidieron en que será hasta la nueva administración federal de 2018, que se buscará nuevamente un cambio en la dependencia.

Carilú Rivera Solís, exservidora pública en Procuraduría Agraria.

Cruz López Aguilar, procurador agrario.