´Enjaulan´ a migrantes

McAllen, Texas

Dentro de espacios delimitados por mallas de alambre, como si fueran animales enjaulados, durmiendo en el suelo, sobre colchonetas y con frazadas térmicas, en medio de gemidos que se convierten en sollozos, decenas de niños claman por "mamá" y "papá", después de haber sido separados de sus padres al ser detenidos por agentes federales en la frontera.

Dentro de una bodega en la ciudad de McAllen, habilitada como refugio, esperan los menores a que las autoridades norteamericanas decidan sobre su suerte...

Cerca de 2 mil menores han sido separados de sus familias en las últimas seis semanas, desde que se anunció la política cero tolerancia, en la que todas las personas que son atrapadas cruzando la frontera ilegalmente son procesados. Los niños no pueden ir a la cárcel con sus padres, por lo que son separados.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ