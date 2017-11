¡ENGROSA SU LEGADO! Gana Messi cuarta Bota de Oro

Barcelona, España

El ariete argentino Lionel Messi fue galardonado con su cuarta Bota de Oro, que lo acredita como el máximo goleador de todas las Ligas de Europa la campaña pasada y de paso convirtió a la justa española, con 13, como el certamen que más trofeos acumula por encima de las demás competiciones del Viejo Continente.

Con 37 goles el delantero del Barcelona aseguró un cetro más a su historial que le sirvió para igualar a Cristiano Ronaldo, que también presume cuatro botines dorados.

“Los premios individuales vienen siempre de la mano de los colectivos y esto es un premio de todos, porque sin mis compañeros no habría marcado todos los goles que hice”, indicó “Leo”, galardonado también en las campañas de 2009-10 (34 goles), 2011-12 (50) y 2012-13 (46).

Messi, quien superó las 34 dianas del holandés del Sporting de Lisboa Bas Dost, recibió el trofeo de manos del uruguayo Luis Suárez que la campaña de 2015-2016 se hizo del cetro con 40 tantos.

“Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo gol y de poder conseguir estos premios individuales. Siento que he crecido fuera de campo, también lo hice dentro. Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego, y cada día disfruto más de ser jugador”, declaró el delantero culé.

La única vez que un jugador de una Liga que no fuera la española ganó la Bota de Oro en la última década fue cuando el uruguayo compartió el galardón con Cristiano siendo miembro del Liverpool en 2013-14. Messi, Cristiano y Suárez han sido los ganadores del premio en los últimos nueve años.

El máximo anotador en la historia del certamen español con 361 goles, que aún no da pistas sobre si su futuro seguirá en Barcelona, aseguró que la competencia cada vez se vuelve más complicada por lo que no es raro que a lo largo de la temporada se le vea en el banquillo.