Engrandece leyenda

MONTERREY, NL.

Blue Demon Jr. cumple hoy 35 años de carrera, la cual, hace 20 años, quiso dejar temporalmente cuando supo que tenía cáncer linfático.

Al poco tiempo, en diciembre del 2000, su padre Blue Demon falleció y el heredero de la leyenda de la lucha libre se dio cuenta que tendría que emprender la batalla contra la enfermedad y seguir con el legado.

"Esa etapa marcó mi vida, porque fue justamente una etapa que yo me pensaba retirar un tiempo, hacer un "break" y tomar mis terapias de quimio como debía ser y descansar, sin embargo se presenta el deceso de mi padre y todo cambio en ese momento", comenta Demon Jr. Y así, hoy 11 de julio, conmemora 35 años de que debutó.

Fue en el Auditorio Municipal de Tijuana en donde al lado de su padre y Villano lll, se midió ante Perro Aguayo, Kato Kung Lee y Fishman, todos ya fallecidos.

"Perdí la lucha, pero gané en muchos sentidos porque me aterricé, me calmé, me puse muy nostálgico y crítico que si no podía con el personaje lo dejaba y creo que definitivamente siempre ha ido en aumento, poco a poco en aumento en cada día", aseguró.

Tras la muerte de su padre en diciembre del 2000, Demon Jr. siente que su carrera despegó y pudo llevar físicamente el personaje a países a donde no había llegado.

La pandemia del Covid-19 frenó el rodaje de la serie que filmará con Disney Channel, pero espera que se reactive a la brevedad.

TABLA

+ 20 PAÍSES, aproximadamente en los que luchado Blue Demon Jr.

+ 21 DUELOS de apuestas, cabelleras o máscaras, ha ganado Demon Jr. en su carrera.

+ 72 AÑOS tiene el personaje de Blue Demon, cuando le empezó a dar vida Alejandro Muñoz Moreno.