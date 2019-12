´Engorda´ Jalisco la nómina 2020

Guadalajara, Jal.

De acuerdo con el Presupuesto autorizado por el Congreso local, de 123 mil 13.2 millones que se gastarán durante 2020, para el rubro de servicios personales el Ejecutivo destinará 20 mil 234.7 millones de pesos; durante 2019, cuando el recurso avalado fue de 116 mil 946.2 millones, en nómina sólo se gastó 18 mil 929.9 millones.

El rubro servicios personales se refiere a sueldos, honorarios, primas, aguinaldos y pensiones, entre otras prestaciones.

Comparando 2019 con el siguiente año, la Secretaría General pasará de gastar 285.3 millones en nómina a 318.2; Educación, de 10 mil 788 a 11 mil 102.1 millones; Salud, de 28.7 a 31.5 millones; así como Infraestructura y Obra Pública, de 163.6 a 195.3 millones.

En tanto, Desarrollo Económico, de 56.9 a 66.3 millones; Agricultura y Desarrollo Rural, de 96.9 a 97.3 millones; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, de 90.1 a 97 millones; Sistema de Asistencia Social, de 105.2 a 135.9 millones; Cultura, de 175.5 a 187.1 millones; y Fiscalía Estatal, de mil 639 a mil 884.6 millones.

Según lo aprobado por el Legislativo, en 2020 se prevé incrementar 50 nuevas plazas: 33 para la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y 13 de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Secretaría General; y cuatro para el Programa Aire, en Semadet.

Si embargo, el Secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, refirió datos diferentes.

"Crece (la plantilla del Ejecutivo) básicamente 690 plazas, de las cuales 665 son para Fiscalía (...); toda la reestructura del Gobierno, las nuevas Coordinaciones, las nuevas Secretarías, etcétera, en el neto sólo hay un crecimiento de 30 plazas", indicó.

"También se eliminaron cerca de 374 plazas vacantes, también para reducir el costo de la plantilla", agregó tras hacerle notar que sus números no coincidían con los del Presupuesto.

Por otro lado, la diputada morenista Érika Pérez cuestionó las asignaciones presupuestales.

"El presupuesto no está bien distribuido, no están los rubros indicados claramente; crecen los recursos para salud y seguridad, pero no se ven resultados afuera.

"(Hay temas) como el programa A Toda Máquina y la ampliación de la plantilla que se prevé, donde no estamos de acuerdo y vamos a estar vigilantes de cómo se ejerce el presupuesto", dijo Pérez.