Engaños en propiedades de aguas ´alcalinas´

Ciudad de México.

Al menos 19 presentaciones de aguas alcalinas como Awa, Alkaline Water Infinit de Bonafont, Bavién, Energie, Gym water Chic, Oxygenz, Novaliv, Sentia, Veen, Vika, Wion, Zoe, entre otras tienen etiquetas que indican que el líquido tiene características que no se demuestran en los hechos, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Solamente Zoe Water, agua alcalina de 750 mililitros; Icelandic Glacial, agua de manantial de Islandia, de medio litro y 750 mililitros y Valley Foods, agua alcalina de 1 litro, no ofrecieron beneficios adicionales a los que da el líquido.

En un estudio que llevó a cabo la instancia con 22 presentaciones de aguas determinó que existen leyes que ofrecen beneficios que no se demuestra como: "oxigénate, alcalinízate, equilibra el PH, equilibra tu salud, neutraliza radicales libres, elaborada de manera 100% natural; fortalece el sistema inmune, elimina la acidez".

Entre otras características como que sirve para desintoxicar o eliminar toxinas, mantener el PH del cuerpo en balance, equilibrar las células, hidratar el cuerpo inteligentemente, o hidratar para tener el cuerpo con equilibrio.

La Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados indica que "no podrán hacerse declaraciones de propiedades cuando se pretenda atribuir al producto características que no contiene o posee ni declaraciones asociadas a la disminución o reducción de riesgo de enfermedad".