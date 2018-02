Engañó ruso a espías de Estados Unidos

De acuerdo con información facilitada por fuentes estadounidenses y comunicaciones rusas, el diario asegura que un ciudadano ruso, cuya identidad no facilita, es conocido por los servicios de inteligencia de Rusia y por grupos de hackers.



El medio reporta que el pago fue hecho como un primer depósito después de que el ruso pidiera 10 millones de dólares por la información que dijo tener y luego rebajara sus demandas a sólo un millón de dólares.



El efectivo fue entregado en una maleta en una habitación de hotel en Berlín en septiembre.



El personaje ofreció armas cibernéticas para piratear el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) y material que aseguraba era supuestamente comprometedor para el Gobernante estadounidense, indica el periódico.



Según el diario, las negociaciones se llevaron a cabo el año pasado, utilizando los estadounidenses como intermediario a un empresario de esa misma nacionalidad con residencia en Alemania, y acabaron después de que el ruso hiciera entrega de material sin valor o falso.



Entre los materiales que suministró fue un vídeo en el que supuestamente aparecía Trump con dos mujeres, sin sonido, aunque por la imagen no se podría verificar si se trataba efectivamente del Presidente.



Las sospechas de que los servicios de inteligencia rusos estuvieran detrás de esta operación crecieron cuando el empresario elegido como intermediario dijo que el lugar donde se mostró este vídeo fue la Embajada rusa en Berlín.



El personaje ruso, de acuerdo con la información, también facilitó registros bancarios falsos, correos electrónicos y supuestos informes de los servicios de inteligencia rusa.



De acuerdo con el medio, los servicios de inteligencia estadounidenses no querían el supuesto material sobre Trump, sino acceder a las herramientas que el ruso había ofrecido para piratear la NSA, pero los datos que proporcionó ya eran de conocidos por los servicios de inteligencia estadounidense.



El que iba a ser el primer pago por estos materiales fue hecho en septiembre pasado en la habitación de un hotel en Berlín. No hubo otros abonos posteriores.



Una vez quedaron convencidos de la falsedad de la información que estaba ofreciendo el ruso, o su escaso valor, los agentes de EU le ofrecieron trabajar para ellos o volver a Rusia y no salir de ahí, aunque al parecer rechazó la primera opción.



Hoy, el Presidente Donald Trump hizo eco de la información publicada por el diario a través de su cuenta de Twitter.

"Según el @nytimes un ruso vendió falsos secretos de 'Trump'. Pedía 10 millones a EU pero lo rebajó a 1 millón como pago. Espero que la gente ahora vea y entienda lo que está sucediendo aquí. Ahora todo está empezando a salir y drenarse del pantano", escribió el Mandatario.