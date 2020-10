Engañan apariencias

Todo lo que Grace Frase (Nicole Kidman) quería era una vida perfecta. Y al parecer lo tenía: una exitosa profesión, una posición acomodada, una familia adorable y un esposo responsable y que se desvivía por ella.

Pero su mundo ideal comenzará a partirse en pedazos de la noche a la mañana por un asesinato. Un crimen en el que el primer sospechoso es su marido, Jonathan (Hugh Grant).

Poco a poco, la historia de esta familia feliz se desmoronará en The Undoing, la miniserie thriller que se estrenó por HBO.

LA TRAMA

“Es acerca del matrimonio, sobre un hombre y una mujer que están en una relación, y tiene un hijo, es acerca de eso”, dijo Kidman durante la pasada Television Critics Association.

Basada en la novela “You Should Have Known” (2014), la producción fue creada por David E. Kelley (Big Little Lies) y contó con la dirección de la ganadora del Emmy y el Globo de Oro, Susanne Bier.

¿Su marido es el asesino? ¿Está casada con un hombre al que realmente no conoce? ¿Su deseo por una vida ideal la tenía cegada? ¿Cómo un matrimonio puede destruirse en cuestión de minutos? Son preguntas que la protagonista se hace.

“Lo mejor de esta serie y lo que realmente me atrajo es que es muy retorcida y nada es lo que parece. Y es complicado hablar de que ella está cegada por su marido porque, a medida que se desarrolla, descubres más cosas. Pero al inicio sí, ese es el tema, y David fue muy sucinto con eso, elegir no darte cuenta de lo que sucede es una parte fascinante de la naturaleza humana. Y lo que escojas creer es lo que verás.

INTERESANTE

“La psicología de la serie es que decides qué es lo que quieres ver, pero también que todo el mundo tiene secretos”, agregó la actriz, quien también produce el show.

El suceso desemboca en la revelación de muchos misterios alrededor de la pareja y de quienes los rodean, donde los ricos encubren terribles secretos y en donde el espectador será testigo de una maraña de mentiras a lo largo de los seis episodios.

“Obviamente sabemos quién fue el asesino, pero tu trabajo como actor es ser lo más fiel posible al personaje, lo que en realidad va en contra de lo que necesitas hacer en este tipo de historias, en las que tratas de engañar un poco a la audiencia o seguir fingiendo. Eso mismo aplica conforme avanza la historia en la que emergen como siete sospechosos.

“Todo comienza así, pero hay una razón. A medida que se desarrolla, se filtran cosas y sí tienes que verlo de esa manera. Se supone que veas todos los chismes, lo que todos hablan detrás del otro y la manera en que toda esta increíblemente perfecta vida no es lo que parece”, expresó la ganadora del Óscar.

TALENTO DE PRIMERA

Con The Undoing, Susanne Bier (Bird Box: A Ciegas) vuelve a la televisión tras su exitoso trabajo en The Night Manager, por el que ganó el Emmy como Mejor Dirección de una Serie Limitada o Película.

“Completamente dirige el set. Es increíblemente detallista, así que debes bloquear tus oídos y es ella es el cerebro durante seis horas. Eso es muy complicado y lo hace con tanto aplomo, confianza y claridad que es una felicidad estar alrededor de ella.

“Habíamos querido trabajar juntas por un tiempo y esto fue algo que se acomodó. Y ella quería colaborar con Hugh y dijo: ‘Creo que ustedes dos en un matrimonio sería muy bueno’”, sostuvo Kidman.