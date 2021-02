Enfrentó violencia psicológica

VIOLENCIA AL DÍA

"Familia de verdad no puedo creer el enojo que maneja la gente hoy en día, la violencia con la que reacciona la gente a nada. Hoy a mis hijos y a mi nos toco vivir un acto de violencia psicológica y eso porque no me baje del coche", asegura la intérprete en el mensaje que acompañó al clip.

"No entiendo porque una persona puede agredir a otra y sentirse superior a ti, sólo por ser más fuerte físicamente, que le da el derecho de hacerme sentir impotente y más enfrente de mis hijos".

Quijano, de 46 años, relató entre lágrimas que tras salir de un restaurante un hombre se acercó a su camioneta, pateó el vehículo y comenzó a agredirla verbalmente.

AMENAZA DE GOLPES

Pese al desconcierto de la cantante, el presunto atacante la amenazó con golpearla en la vía pública.

"Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías. Venía sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajo el vidrió y le pregunto que por qué me grita.

"Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me grita: ´bájate, bájate, te voy a romper tu madre´. ¡¿Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola?!", relata Federica en el video.

Acto seguido, recordó, el agresor metió su cabeza en la ventanilla del vehículo de la integrante de Kabah y le escupió a ella y a sus hijos, situación que la alteró mucho más..

Afortunadamente, Federica dijo que logró conseguir apoyo de unas patrullas de la delegación, y agradeció al alcalde Adrián Rubalcava por ayudarla en su denuncia.

Sin embargo, el atacante se dio a la fuga, señaló la actriz.

DENUNCIA AL AGRESOR

Federica Quijano, en su cuenta de Instagram donde la intérprete dio a conocer los pormenores en torno a lo ocurrido en la alcaldía Cuajimalpa, donde metió una denuncia y está en espera de los videos relacionados con el percance y que, afirmó, compartirá en Internet.