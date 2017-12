Enfrentarán el frío con madera y leña

Suplicio que pasarán familias en condición de precariedad, con el frentes frío 14, el cual ingresó desde el miércoles por la madrugada, pero traerá temperaturas más fríos hoy con rangos máximos de 8 grados y mínimos de 3 .

Al no contar con gas butano en sus hogares, o bien no recibir el servicio a domicilio de las gaseras, debido a lo remoto de algunas comunidades o colonias, el frío será combatido con leña o saldo de madera donado por maquiladoras, pero con el inconveniente de que las lluvias del sistema frontal mojaron la leña y madera que no estuvo a resguardo.

Esta situación se agravará si la leña o madera es mojada por las lluvias de los días de invierno.

Quienes cuentan con leña o carbón artesanal en sus casas, podrán cocinar alimentos y mantenerla caliente durante el día (pues es recomendable, no encender braceros, ni fogatas al interior del hogar de noche), pero esto no será posibles para quienes la colectan a diario o la depositan en patios o parajes a la intemperie.