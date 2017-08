Enfrenta racismo

"Cuando hago casting para el galán de alguna película, pues obviamente no me quedo". Horacio García, actor

Ciudad de México

Si bien el perfil de Horacio García Rojas le ha impedido hacer comedias románticas o interpretar a un galán de telenovela, lo ha llevado a trabajar en proyectos que hacen frente a los estereotipos en el País.

Y es que, desde niño, entendió que el racismo es algo que prevalece en la sociedad mexicana, algo que como actor adulto ha confirmado a lo largo de su carrera.

"La discriminación me ha llevado a un lugar que me parece mucho más sano. Cuando hago casting para el galán de alguna película, pues obviamente no me quedo, pero eso me ha llevado a estar en papeles más interesantes y más demandantes", contó García en entrevista.

Tal fue su experiencia en la producción histórica La Carga, del realizador y productor Alan Jonsson Gavica, en donde representó a un indígena en la época de La Colonia.

La preparación para el personaje incluyó una revisión a profundidad de la historia nacional, un curso de cuatro meses de náhuatl y una dieta rigurosa a base de vegetales y pescado.

"Creo que es muy importante hablar de la identidad de México. Si los mexicanos tuviéramos la capacidad de enamorarnos de nuestro País como deberíamos de estarlo, lo defenderíamos más", indicó.