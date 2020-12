Enfrentan socorridas déficit de ambulancias

Valle Hermoso, Tam.- Las ambulancias, habían dejado de hacer falta en los últimos dos años en esta ciudad, hasta el pasado martes, cuando en un accidente automovilístico, no llegó ninguna de estas unidades, pues todas se mantenían con desperfectos.

Jorge Ramón Castillo, titular de Protección Civil, confirmó que una de las ambulancias de su departamento, chocó hace unos días y la otra presenta fallas mecánicas, mientras que la Cruz Roja Mexicana, que también cuenta con dos ambulancias, una es exclusivamente para pacientes Covid y la otra para emergencias, pero esa también tiene fallas mecánicas.

Al final, de las cuatro ambulancias que se mantenían en esta ciudad, una está chocada, otra no estaba desinfectada y las otras dos presentan falla mecánica y no funcionan, así que desde la noche del martes y hasta ayer miércoles por la tarde, no había ambulancias en esta localidad.

Cabe hacer mención, que el Gobernador del estado, hace un año obsequió una ambulancia nueva al Hospital General de esta ciudad, pero es únicamente para el uso del nosocomio y no para emergencias.