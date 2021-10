Enfrentan reto: nueva vacuna

"Es una vacuna tan esperada y un proceso que se desconocía. Es algo nuevo, un gran reto porque nunca se había hecho esto en México, una vacunación tan masiva y en diferentes grupos. Para todos fue un gran reto", consideró. "Son vacunas nuevas, diferente tecnología que había que capacitarnos al por mayor", dijo la encargada de coordinar a 220 enfermeros y enfermeras. Resaltó que su equipo ha hecho un gran esfuerzo.

Ellos provienen de diversas entidades, han dejado a sus familias para cumplir con esta labor. La jornada para ella y otros más, comienza a las 4:30 horas de la madrugada, debido al traslado de largas distancias y a los preparativos para que la inmunización transite lo mejor posible a partir de las 8:00 horas. "Tengo gente que viene de Teotihuacán, tengo gente que viene de Iztapalapa, de diferentes lugares de la Ciudad de México. Vienen llegando aquí a la sede 6, 6 y cuarto por el transporte. Me dicen 'si salgo 5 minutos tarde, llego después de la hora'", agregó la habitante de Tultitlán, Estado de México. Se dijo convencida de que al esfuerzo "sobrehumano" de vacunadores vale la pena, porque en otros puntos, otros enfermeros han ayudado a que sus seres queridos estén más protegidos. "He dejado a la familia descuidada, pero sé que están seguros. Tanto la doctora Jenny como una servidora somos las encargadas de recibir el biológico, entonces, realmente descansos no hemos tenido", expone. De regreso a casa, con la mirada en el camino suele recordar buenos momentos: el día que adultos mayores les llevaron carteles de agradecimiento, la alegría que rompe el nerviosismo de quienes recibieron la vacuna, las felicitaciones, los aplausos, detalles ha sostenido en su regazo en los asientos del camión, platillos que la gente le compartió con ella y el orgullo de haber coordinado en una semana, la aplicación de más de 104 mil dosis. EL VIAJE Antes de la pandemia, Fátima Karina Serrano Galván laboraba en una clínica privada. Atendió la convocatoria del IMSS, y en busca de un futuro mejor para su hijo de un año, partió de Zacatecas a la Ciudad de México.

Ella tiene 25 años, hace tres que terminó su carrera, desde mayo aplica la vacuna contra Covid-19. "Fue un cambio totalmente. No conocía la Ciudad, vengo de un pueblo de Zacatecas que se llama Juan Aldama y aquí vengo, conozco la ciudad, tengo amigos", señaló. Confesó que al ser una nueva vacuna, experimentó los nervios y lo vio en los solicitantes, pero en todo este proceso, también recuerda por qué decidió ser enfermera. "Mi mamá padeció algunas enfermedades y yo decía 'yo tengo que estudiar enfermería, para ayudarla y ayudar a otras personas'. Yo decía 'yo quiero estudiar, dar el mejor trato que ellos tengan (pacientes)'", añadió. "Las personas agradecen mucho, llegan agradecidas como de que tengan la oportunidad de vacunarse, porque tuvieron familiares que no pudieron. Nosotros es como darles la oportunidad de que se vacunen", agregó. En su paso por esta labor y por la capital del País, ha acumulado diversos recuerdos.

Como el día en el que sin conocerla, personas pidieron una foto con ella, para rememorar el momento, los minutos en que ella ayudó a cuidarlos. Videos grabados con ella inmunizando a quien portaba una máscara de súper héroe, para que éste pudiera luchar en caso de un ataque del temido villano llamado coronavirus. "De cada persona conoces su vida. Te platica 'vengo nerviosa' me ha gustado porque las personas te ayudan a mejorarte tú cada día más porque aprendes de ella. "Trabajo por mi hijo, por mi familia, por mis hermanos. Quisiera ir mejorando, ir avanzando cada día más. Sé que es un proceso que lleva sus pasos y yo quisiera ir aprendiendo. (A los que no se quieren vacunar) que se animen, no es malo, su cuerpo reacciona de distinta manera, pero es bueno para ustedes, para que podamos seguir en nuestra vida cotidiana", solicitó.