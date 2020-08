Enfrentan residentes una pandemia incierta

CIUDAD DE MÉXICO

"Ves que hay pacientes que ya quieren que les quites el tubo, y respirar, pero tú sabes que todavía no está preparado y no puede respirar. Tratas de hacerle entender, pero entiendes esa desesperación, claro que te afecta", cuenta. Aún es médico en formación, pero a más de cinco meses de distancia y con apenas 30 años, Gaytán señala que aunque el cansancio del personal es crónico, la prioridad es la gente. La joven realiza la subespecialidad de medicina crítica en terapia intensiva en este Hospital, y todos los días se enfrenta a lo incierto, pues delante de una enfermedad nueva no hay nada escrito.

"Esta enfermedad nos ha traído un nuevo reto en el tratamiento ventilatorio. En pacientes con influenza estableces medidas, y hay una respuesta y el paciente progresa y puedes extubarlo. En cambio estos pacientes (con Covid-19) tienen una evolución que parece que va favorable y de repente tiene un retroceso, y eso entorpece, y alenta más, la evolución". Para José Halabe Cherem, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, más allá de que se han convertido en súper expertos, los residentes son unos héroes.

"Hoy tienen mucho más experiencia porque a lo mejor de tener dos, tres o cuatro pacientes intubados en la terapia intensiva en forma ordinaria, las terapias en los hospitales se reconvirtieron y creció el número de pacientes y están manejando no sólo la intubación sino en forma global todas las complicaciones y eventualidades que ocurren". El también vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México comentó que la UNAM tienen alrededor de 12 mil residentes de 44 especialidades.