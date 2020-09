Enfrentan problemas para clases virtuales

Matamoros, Tam.- Este regreso a clases ha sido atípico y de una serie de problemas para los padres de familia quienes ahora son los responsables de que sus hijos tengan que cumplir con las tareas y las clases a través de la televisión o redes sociales.

Este ciclo 2020-2021 en su primera etapa es virtual, situación que ha originado que los alumnos y maestros se enfrenten a un sinnúmero de problemas técnicos, como son las fallas de internet, plataformas digitales y falta de comunicación.

Para algunas familias este regreso a clases virtuales les ha originado gastos similares a los de las clases presenciales, más allá de que en algunas escuelas no han solicitado uniformes y aportaciones del 100 por ciento de las clásicas cuotas, sí han tenido que comprar por lo menos una computadora, un celular, además de contratar algún sistema de internet para que los niños puedan cumplir con sus tareas.

Para la familia Díaz de León, este regreso a clases ha sido un poco complicado, ya que se han tenido que enfrentar a las fallas del internet o simplemente la falta de orientación de los maestros a través de las plataformas digitales que utilizan para dar clases y encargar tareas.

"En el caso de nosotros, las materias que estamos recibiendo son de secundaria, esto en un esquema algo complicado en un inicio, ya que nos hicieron llegar unos códigos que teníamos que subir en una cuenta personal a través de Gmail, sin embargo no a todos nos llegó a tiempo y este fue nuestro primer contratiempo", dijo la madre de familia.

"Ya una vez que tuvimos acceso por ejemplo en el caso de nosotros a clasroom, ya podíamos ver cada una de las materias, tanto tareas, clases en vivo y demás actividades, sin embargo, los maestros también al ser nuevos en esto, al momento de encargar una tarea o trabajo en clase, se les olvidaba subir algunos códigos y no podíamos tener acceso al trabajo, hasta que ellos daban luz verde, es decir, ya en horas de la tarde", agregó.

Explicó que en la secundaria a la cual pertenecen sus hijos, les dieron tres semanas para poderse enrolar bien e iniciar de lleno clases virtuales, mientras que las que se imparten por televisión solo serán de apoyo, ya que cada maestro impartirá su clase a través de las redes sociales en grupos cerrados, como si estuvieran en la aula.

"A lo que nos estamos enfrentando en estos momentos, es a las fallas del internet, en nuestro caso ya tenemos tres días con constantes fallas en el servicio, situación que nos afecta para poder cumplir con los trabajos de los niños en clase", dijo la jefa de la familia.

SIN ALGUNOS GASTOS

En cuanto a los gastos, estos fueron menores, ya que por el momento solo se han comprado útiles escolares; no se han comprado zapatos, tenis, uniformes que esto va a generar un gasto mayor, indicó.

Comentó que en promedio se gastaron 500 pesos por cada menor en cuanto a los útiles escolares, se pagó una colegiatura de mil 500 pesos por ambos, es decir al 50 por ciento, pero aún falta la compra de los uniformes que se va a dar cuando regresen a las aulas... quién sabe cuándo.

Lo anterior forma parte de la situación que vive una familia con el regreso a las clases virtuales, sin embargo hay más problemas.

En Matamoros existen zonas rurales y marginadas en donde no se cuenta con servicio de internet, no hay servicio de luz, no hay señal para los celulares, situación que pone en riesgo el aprendizaje de niños y jóvenes.