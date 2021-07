Enfrentan hospitales la falta de fármacos

Cuando se puede, el personal ha recurrido a la sustitución de medicamentos o las familias compran por fuera lo que requiere su paciente.

"El viernes (14 de mayo) no teníamos fármacos que ayudan a mantener la presión arterial; de plano se acabaron. Hay días que hace falta cierto producto y encontramos sustitución con otro. Pero no hay día que no nos digan: ´Esto no hay´. La compra consolidada no llega", advirtió un intensivista de Neurología.

"Han dicho: ´denuncien a los médicos que les piden´. Pero les explicamos lo que sucede si no le ponemos el medicamento y ya es voluntario si quieren conseguirlo", señaló.

Cuando no hay forma de sustituir los medicamentos, como los antibióticos, hay consecuencias graves.

CORRELACIÓN CLÍNICA

"Entonces los pacientes siguen infectados y mueren. Cuando fallecen no es por la infección, sino porque les paró el corazón, pero la correlación clínica es que iba a continuar la infección y terminan completamente sin poder defenderse. Al menos con tres pacientes ha ocurrido así en lo que va del año", aseguró.