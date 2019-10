Enfrentan el Lupus

E

l pasado lunes 23 de septiembre Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que su hija Daniela Santiago Sánchez de 31 años falleció, debido a que perdió la batalla contra el Lupus eritematoso sistémico que padecía. La famosa conductora envió un emotivo mensaje de despedida para su hija, mismo que compartió a través de sus redes sociales:

Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, solo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez".

¿QUÉ ES EL LUPUS?

El Lupus es, de acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se da cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos y órganos de quien la padece. El lupus causa inflamación, que puede afectar las articulaciones, riñones, cerebro, pulmones, piel y corazón.

FACTORES DE RIESGO

Los principales factores de riesgo relacionados con el Lupus son antecedentes familiares con Lupus, infecciones, la toma de ciertos medicamentos como anticonvulsivos, ser mujer (es más frecuente que en los hombres), tener entre 15 y 45 años.

TRATAMIENTOS

El tratamiento del Lupus depende de la gravedad del caso, pero puede consistir en la toma de corticoesteroides, antiinflamatorios no esteroides, inmunodepresores, entre otros. El Lupus no es curable, pero el tratamiento ayuda a reducir los síntomas.

ELLOS LA VIVEN

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian dio positivo en Lupus tras realizarse un test de anticuerpos. La famosa estrella de televisión recibió la noticia vía telefónica por parte de su médico, momento que fue transmitido en el estreno de la temporada de su reality show "Keepin´up with the Kardashians" el pasado 9 de septiembre.

Previo al diagnóstico, Kim Kardashian había presentado dolor de articulaciones, cansancio y dolores de cabeza, motivo por el que se realizó diversos estudios. Cabe destacar que la celebridad también ha tenido otros problemas de salud como psoriasis y dificultades en sus embarazos.

SELENA GOMEZ

La famosa cantante y actriz lleva años luchando contra el Lupus, que incluso la mantuvo alejada de la esfera pública un buen rato. Uno de los momentos que más generó impacto entre sus fans fue cuando Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón, mismo que le fue donado por su mejor amiga.

LADY GAGA

La controvertida cantante y actriz confesó en 2010 que había dado positivo en la prueba de Lupus. Y aunque Lady Gaga no ha manifestado algún síntoma propio de la enfermedad, debe llevar ciertos cuidados para evitar que los síntomas se manifiesten.

MICHAEL JACKSON

El fallecido Rey del Pop nunca lo hizo oficial, sin embargo, diversas fuentes aseguran que, aunque no fue la causa de su muerte, Michael Jackson padecía Lupus.

Como ves el Lupus es una enfermedad agresiva, por ello es importante acudir al médico ante la mínima señal de alerta, para recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.