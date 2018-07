Enfrentan desabasto o mala calidad de agua

Agua con olor a podrido, a drenaje, es la que sale en ocasiones por las llaves de las casas en la colonia San Valentín, en donde el desbasto del vital líquido es algo que ya tiene varios años por lo que vecinos del sector claman a las autoridades del municipio y de COMAPA para que en definitiva le den solución al problema.

"Ultimamente está llegando con muy poca presión y pues tenemos que poner una tina en lo más bajo de la tubería domiciliaria para poder llenar poco a poco el recipiente que tenemos para almacenar porque pensar en que va a subir a los tinacos, eso es un sueño y de hecho estos últimos nada mas los tenemos de adorno porque no se usan", dijo Lilia Hernández Arvizu, residente de la calle Flor de Hortensia.

NO HAY AGUA, NO NOS BAÑAMOS

"Aquí cada tercer día nos llega agua, poca por cierto pero bueno, cuando no nos la mandan simplemente no nos bañamos y es totalmente injusto que estemos pagando el servicio y no lo recibamos con normalidad como ocurre en otros sectores de la ciudad, ah pero eso sí son muy puntuales para cobrar, cortar y re conectar el servicio", dijo Rosa Correa, también residente de San Valentín.

Prometieron las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en que tendríamos tres horas de agua cada tercer día de la semana y no está ocurriendo así.

Doña Lilia Hernández Arvizu dice que el agua en ocasiones sale de las llaves con olor a podrido.

BOMBA NUEVA Y NADA

"Nos dijeron que nos instalarían una bomba nueva para que llegara más agua a las casas pero al menos hasta el momento no se ha cumplido la promesa que nos hizo la candidata a alcaldesa Maki Ortiz Domínguez", dijo Emma Flores Cruz.

En cuestión de alumbrado, lamentablemente no lo tenemos y esperamos que cuanto antes nos re instalen el servicio porque es muy necesario sobre todo por las noches para que quienes salen de laborar o van a trabajar, transiten con confianza por estas calles.

Y de las calles, ni que hablar, "están para llorar y también aprovechamos la entrevista para pedirles a las autoridades competentes a que envíen las cuadrillas de Servicios Primarios a fin de mejorar las arterias que están llenas de baches".

"En campaña política llegaban pipas y pipas repartiendo agua pero como ya se acabó, ya no se volvieron a aparecer por aquí", apuntó Lilia Hernández Arvizu.

¿EL ALUMBRADO? Otro problema serio para los vecinos lo representa el alumbrado público porque las lámparas no encienden.