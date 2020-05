Enfrentan clases en línea

Hemos dado lo mejor, asumiendo el reto de la emergencia sanitaria, pero hay lecciones que aprender”. Rodolfo Gómez, director de Primaria

Hace unos días EL MAÑANA efectuó un pulso de opinión entre sus lectores y usuarios para medir las impresiones en torno a los cambios en el ciclo escolar lectivo, que tras la suspensión de las clases en las escuelas el 17 de marzo, replegó la actividad escolar a los hogares.

La pandemia por Covid-19 ha tocado todos los ámbitos, ha cambiado usos y costumbres, pero en lo concerniente a la educación, ha sacado lo mejor de los maestros, al asumir el reto de extender sus clases a las casas, en donde las letras y números, por complicado que ha sido, han entrado en forma eficaz.

La tecnología ha jugado un papel simbiótico, lo mismo ha insertado a los maestros en una dinámica nueva y en la cual se habían mantenido relativamente al margen y por el otro lado, los obstáculos que las mismas herramientas tecnológicas imponen y más aún cuando son planificadas desde escritorios de oficinas gubernamentales.

LO MEJOR DE SÍ

Rodolfo Gómez, es director de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” en la Zona Centro, legendaria, pues aquí dio cátedra la maestra María J. González, icono magisterial de Reynosa.

“Cuando esto inició, los maestros adoptamos cada una de las medidas de prevención, asumimos el reto de las clases a distancia, y esta situación nos hizo darnos cuenta de muchas desventajas que hasta entonces comprendimos.

“Por una parte, la estructura educativa con su compromiso de disponer de todos los recursos para cumplir su enseñanza, muchos maestros tenían la habilidad de trabajar las plataformas digitales, pero otros maestros no, y enfrentaron el dilema de cómo responder a esta emergencia y su trabajo”, detalla.

“Los maestros enfrentamos esta contingencia sanitaria con los obstáculos y limitantes de la tecnología y hemos dado lo mejor de nosotros, hay quienes trabajan desde las redes sociales sus clases, graban sus clases y ‘las suben’ a compartir y así continuar su educación desde este esquema inédito para todos, pero lo enfrentamos con decisión y compromiso”, expresó.

TOMA DE SORPRESA

Destapa rezagos nuevo escenario

En opinión de Marco Antonio Elejarza Yáñez, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Tamaulipas, la pandemia que llegó simplemente tomó a todos de manera estrepitosa y fundó nuevos escenarios inéditos en la educación, pero también evidenció algo que el discurso oficial siempre negó. El rezago educativo en los diferentes órdenes de gobierno.

Y es poco condescendiente en su análisis. “No estábamos o no había preparación, no tenemos la tecnología de países de primer mundo, se nos vino todo encima de una forma estrepitosa y no se ven resultados, he preguntado en nuestro estado y en otros y el fracaso es evidente.

“Las clases ahora desde casa, es algo difícil de poder cumplir, las escuelas tuvieron acceso hace años a la tecnología y después se abandonó ese compromiso y ahora con esta emergencia sanitaria, solo nos hizo evidenciar ese olvido tecnológico”, dijo.

Elejarza Yáñez estimó que solo el 50% de las escuelas y de ellas la mayoría privadas, son las que han seguido ahora el formato de las clases virtuales desde casa, “el resto simplemente no puede”.

La emergencia sanitaria tomó a todos sin preparación y causó el fracaso de un ciclo escolar sin oportunidades de sobrevivir a la pandemia”. Marco Antonio Elejarza Yáñez, Asociación de Padres de Familia