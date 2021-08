Enfrentamiento entre sicarios y GN deja dos muertos y cuatro heridos en Caborca, Sonora

CABORCA, Son.

En el territorio donde predomina el capo Rafael Caro Quintero se registró un enfrentamiento armado entre sicarios y elementos de la Guardia Nacional con resultado de dos gatilleros muertos y cuatro lesionados, dos de cada bando.



Los muertos en la batalla aún no han sido identificados, pero los heridos por parte de los pistoleros responden a los nombres Edgar Ezequiel, de 31 años, originario de Michoacán y Santiago, de 34 años, oriundo de la sierra de Durango, ambos con lesiones leves y que no ponen en riesgo la vida.



De lado de la Guardia Nacional resultaron con impactos de bala: Un agente, de 30 años, con herida en pierna derecha y el otro efectivo, de 24 años, con lesiones en antebrazo y codo derecho.



De acuerdo con informes preliminares, alrededor de las 17:39 horas, del jueves 19, la refriega se inició en ejido El Diamante, conocido como La Retranca.



El intercambio de balas dejó las dos muertes y cuatro personas lesionadas, además de dos camionetas volcadas donde yacían los pistoleros y donde se detuvo a los gatilleros.



Las camionetas aseguradas son: Una pick up, color guinda, de la marca Chevrolet, línea Cheyenne y una Toyota Hilux, color blanco, modelo reciente.



También se incautaron varias armas de fuego tipo fusil AK-47, varios cargadores para estas armas largas, vestimenta militar y aditamentos tácticos.



Los gatilleros lesionados fueron trasladados al Hospital General de Caborca, donde se les diagnosticó con contusiones leves mientras que los agentes fueron retirados del lugar en helicóptero para ser atendidos en la capital sonorense.