Enfrenta Weinstein nuevos cargos por abuso sexual

NUEVA YORK, EUA.— Harvey Weinstein enfrenta nuevos cargos de abuso sexual en Los Ángeles mientras su juicio en Nueva York, donde está acusado de violación y abuso sexual en casos separados, está por comenzar, anunciaron fiscales.

El exmagnate de Hollywood fue acusado de violar a una mujer y agredir sexualmente a otra en incidentes separados a lo largo de dos días en 2013, dijo la fiscal de distrito del condado de Los Angeles Jackie Lacey en un comunicado de prensa.

"Creemos que la evidencia mostrará que el acusado usó su poder e influencia para obtener acceso a sus víctimas y entonces cometer crímenes violentos contra ellas", dijo Lacey en la misiva. "Quisiera elogiar a las víctimas que se han pronunciado y relatado valientemente lo que les ocurrió. Tengo esperanza de que todas las víctimas de violencia sexual encuentren la fortaleza y la sanación al seguir adelante".

Weinstein está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel el 18 de febrero de 2013, tras haber entrado por la fuerza al cuarto de ella, dijeron fiscales. La noche siguiente presuntamente abusó de una mujer en la suite de él en un hotel de Beverly Hills. Estos incidentes habrían ocurrido días antes de que fuera fotografiado en la alfombra roja de los Oscar con su entonces esposa, la diseñadora de modas Georgina Chapman, que estaba embarazada.

Los cargos anunciados el lunes requirieron más de dos años para ser presentados porque las mujeres se resistían a dar toda la información necesaria, según Lacey. Los fiscales de Los Ángeles continúan investigando las denuncias de otras tres mujeres contra Weinstein. Los fiscales rechazaron cargos que involucraban a otras mujeres porque sus casos habían prescrito.

Weinstein enfrenta hasta 28 años en una prisión estatal de ser sentenciado por los cargos presentados en Los Angeles: violación, copula oral forzada, penetración sexual con uso de la fuerza y agresión sexual. La lectura formal de cargos aún no tiene fecha; los fiscales recomendarán una fianza de 5 millones de dólares. Se espera que Weinstein se presente en la corte de California luego que su juicio en Nueva York haya concluido, dijo Lacey.

Los abogados de Weinstein no hicieron declaraciones de momento sobre los nuevos cargos.

Lacey dijo que no había relación entre el momento del juicio en Nueva York y el anuncio de los cargos en Los Angeles. Dijo que el anuncio se hizo el primer día laboral del año, cuando todas las personas necesarias pudieron reunirse para hacerlo.

La noticia surgió el mismo día en que Weinstein y varias mujeres que lo han acusado de conducta sexual indebida convergieron el lunes en una corte de Nueva York donde un juez y sus abogados hicieron los últimos preparativos para un juicio por violación y agresión en esa ciudad.

Al hablar en la corte de Nueva York antes del anuncio, los abogados de Weinstein dieron a entender que sabían que podría haber más cargos. Pidieron al juez que los posibles integrantes del jurado estén aislados en parte por la posibilidad de que se presenten cargos contra Weinstein en otras partes mientras el juicio está en proceso. El juez rechazó esa solicitud.

"Hay una posible situación en Los Angeles", dijo su abogada Donna Rotuno a reporteros tras la audiencia.

"No sabemos qué es lo que va a pasar. Esperamos que no", agregó otro de sus abogados, Damon Cheremis. "No tenemos control con lo que sucede en Los Ángeles o en otras partes".

Weinstein, de 67 años, entró el lunes al juzgado con ayuda de una andadera tras haberse sometido recientemente una cirugía de la espalda. Cuando le preguntaron fuera de la corte cómo se sentía, respondió con una leve sonrisa y un gesto de más o menos con la mano.

"No muy bien", dijo. "Mejor".

Adentro, sus abogados y los fiscales pasaron la mañana discutiendo asuntos procesales, incluyendo cómo evitar que la publicidad en torno al juicio ejerza influencia sobre el jurado.

En una breve audiencia, el juez rechazó impedir que los abogados de Weinstein hablen con los medios de comunicación, además de negar la moción para mantener a los miembros del jurado recluidos. El juez también rechazó la solicitud de la defensa de llamar como testigo a un detective de policía que había sido acusado de llevar mal parte del caso.

Al otro lado de la calle, actrices y otras mujeres que dicen haber sido acosadas o abusadas por Weinstein lo desestimaron como un villano indigno de la piedad de nadie.

"Se le veía cobarde. No nos miró. No quiso hacer contacto visual", dijo Sarah Ann Mase, una actriz y escritora que dijo que Weinstein una vez la acosó sexualmente en ropa interior durante una entrevista de trabajo. "Este juicio es un ajuste de cuentas cultural independientemente de su resultado legal", agregó.

La selección del jurado comenzará el martes, más de dos años después de que las primeras acusaciones se hicieran públicas y catalizaran el movimiento #Meto.

La principal abogada de Weinstein, Donna Rotuno, dijo que esperaba un jurado justo que no tenga prejuicios en el caso.

"En este gran país, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo a periodistas afuera de la corte.

Weinstein está acusado de violar a una mujer en un cuarto de hotel en Manhattan en el 2013 y de realizarse un acto sexual a otra por la fuera en el 2006.

Se ha declarado inocente y ha dicho que todos sus encuentros sexuales han sido consensuales. De ser hallado culpable de los cargos más serios en su contra _ dos cargos de abuso sexual predatorio _ podría ser sentenciado a cadena perpetua obligatoria.